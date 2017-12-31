Шойгу поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим новым годом, поблагодарил тех, кто освобождал от террористов Сирию, и отметил, что в 2017 году многое было сделано для обороноспособности страны. Видеопоздравление в воскресенье размещено на сайте министерства.

"В уходящем году мы многое сделали для обороноспособности нашей страны: продолжили большую работу по перевооружению армии и флота, совершенствовали боевую подготовку войск, решали вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов. Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы — достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев", — сказал Шойгу.

Министр также выразил признательность всем, кто встречает новогодние праздники на боевом посту.

"Мои самые теплые пожелания вашим семьям за поддержку и опору, любовь и терпение, которые так необходимы в нашей профессии. Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества!" — заключил он.