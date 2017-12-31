Медведев пожелал россиянам новых возможностей в 2018 году

Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в резиденции Горки. 31 декабря 2017

Дмитрий Медведев во время поздравления россиян с Новым годом в резиденции Горки. 31 декабря 2017

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с Новым годом пожелал россиянам, чтобы 2018 год принес новые возможности и исполнение желаний, следует из поздравления, опубликованного на сайте кабмина в воскресенье.



"Уже совсем скоро Новый год. Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях. И конечно, пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов", — говорится в сообщении.

Медведев отметил, что праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими людьми. "А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесёт благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья", — сказал премьер.

"Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть всё будет хорошо", — заключил Медведев.