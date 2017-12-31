Более 500 расчетов РВСН встретят Новый год на боевом дежурстве

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Более 500 расчетов Ракетных войск стратегического назначения (порядка 6 тысяч человек) в новогоднюю ночь будут нести боевое дежурство, сообщили журналистам в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Новый год на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Ежесуточно в составе дежурных сил РВСН находятся около 6 тысяч человек. Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением гимна России и убытия к местам несения дежурств", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии – Иркутской.