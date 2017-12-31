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Сирийские дети получили новогодние подарки от школьников из России

13:4631.12.2017
(обновлено: 13:47 31.12.2017)
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© Фото : пресс-служба "Боевого братства"Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
© Фото : пресс-служба "Боевого братства"

БЕЙРУТ, 31 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) доставила в Сирию новогодние подарки и школьные принадлежности для сирийских детей, а также около 10 тонн питьевой бутилированной воды для расположенных в пустыне поселков провинции Дэйр-эз-Зор, недавно освобожденных от террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Боевого братства".

Подарки сирийским школьникам были собраны в рамках гуманитарного проекта ветеранской организации, который называется "Школа доброты" — организация побратимства российских школ и школ Донбасса и Сирии.

© Фото : пресс-служба "Боевого братства"Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
© Фото : пресс-служба "Боевого братства"
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017

Под девизом "Помоги ребенку, школа которого разрушена войной" московские школьники в декабре-ноябре собрали для сирийских сверстников почти десять тонн сладких подарков, школьных принадлежностей, игр и игрушек. Первая партия гуманитарного груза доставлена в Сирию к Новому году. Самыми маленькими участниками акции стали дети из детского центра "Олененок" в Одинцово.

Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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"Гуманитарная помощь страдающему от войны народу Сирии важна и нужна. Но для нас не менее важно, чтобы наши дети росли настоящими гражданами, хорошими, добрыми людьми, готовыми помочь ближнему. Наступающий 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. И наши ребята, которые принесли подарки, написали теплые письма детям войны, могут с полным правом сказать, что это и их год. Думаю, в новом году "Боевое братство" со своими юными помощниками продолжит эту работу, и мы вместе сделаем еще больше добрых дел", — рассказал РИА Новости председатель Патриотической платформы "Единой России", первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

© Фото : пресс-служба "Боевого братства"Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
© Фото : пресс-служба "Боевого братства"
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017

Ученица 7-го класса женской школы имени Сухеля Абу Ашшамлята в Латакии на уроке по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости
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Планируется, что первая партия гуманитарной помощи будет передана ученикам школы "Акрама аль-Махзуми" в Хомсе, где в 2014 году от взрыва заминированного автомобиля террористов погибли 43 первоклассника, ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военных в Дамаске и одной из школ в Алеппо.

В пресс-службе рассказали, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал благодарственные письма участникам акции "Школа доброты" — ученикам и педагогам московских школ №№ 2083, 1317, 2123, 1409, 1329, Салтыковской школе № 17, Дому культуры "Дружба", Культурному центру "Лидер", детскому центру "Олененок".

© Фото : пресс-служба "Боевого братства"Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
© Фото : пресс-служба "Боевого братства"
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017

Рождественские гуляния в историческом центре Дамаска район Баб-Шарки и Баб-Тума. 25 декабря 2017
© Фото : Михаил Алаеддин
Рождество стало для сирийских христиан символом возрождения страны
По просьбе прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке "Боевое братство" доставило в Сирию рождественские подарки и школьные принадлежности, собранные учениками воскресной школы. При содействии ЦПВС подарки были переданы ученикам воскресной школы храма Иоанна Крестителя Антиохийской Православной Церкви в Латакии. На встрече 100 маленьких сирийцев в возрасте от 3 до 14 лет получили сладкие рождественские подарки от храма и московских школ. Ученики воскресной школы при храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке прислали сирийским ровесникам рождественские открытки на арабском языке. Маленькие прихожане сирийского храма обещали написать ответ на русском.

В рамках праздничного мероприятия хор воскресной школы спел для российских военных из ЦПВС и представителей "Боевого братства" рождественские гимны.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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