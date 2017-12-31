Сирийские дети получили новогодние подарки от школьников из России

13:4631.12.2017
(обновлено: 13:47 31.12.2017)
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БЕЙРУТ, 31 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство" при содействии российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) доставила в Сирию новогодние подарки и школьные принадлежности для сирийских детей, а также около 10 тонн питьевой бутилированной воды для расположенных в пустыне поселков провинции Дэйр-эз-Зор, недавно освобожденных от террористов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Боевого братства".
Подарки сирийским школьникам были собраны в рамках гуманитарного проекта ветеранской организации, который называется "Школа доброты" — организация побратимства российских школ и школ Донбасса и Сирии.
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
Под девизом "Помоги ребенку, школа которого разрушена войной" московские школьники в декабре-ноябре собрали для сирийских сверстников почти десять тонн сладких подарков, школьных принадлежностей, игр и игрушек. Первая партия гуманитарного груза доставлена в Сирию к Новому году. Самыми маленькими участниками акции стали дети из детского центра "Олененок" в Одинцово.
"Гуманитарная помощь страдающему от войны народу Сирии важна и нужна. Но для нас не менее важно, чтобы наши дети росли настоящими гражданами, хорошими, добрыми людьми, готовыми помочь ближнему. Наступающий 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. И наши ребята, которые принесли подарки, написали теплые письма детям войны, могут с полным правом сказать, что это и их год. Думаю, в новом году "Боевое братство" со своими юными помощниками продолжит эту работу, и мы вместе сделаем еще больше добрых дел", — рассказал РИА Новости председатель Патриотической платформы "Единой России", первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
Планируется, что первая партия гуманитарной помощи будет передана ученикам школы "Акрама аль-Махзуми" в Хомсе, где в 2014 году от взрыва заминированного автомобиля террористов погибли 43 первоклассника, ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военных в Дамаске и одной из школ в Алеппо.
В пресс-службе рассказали, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал благодарственные письма участникам акции "Школа доброты" — ученикам и педагогам московских школ №№ 2083, 1317, 2123, 1409, 1329, Салтыковской школе № 17, Дому культуры "Дружба", Культурному центру "Лидер", детскому центру "Олененок".
Вручение новогодних подарков от российских школьников сирийским детям. 31 декабря 2017
По просьбе прихожан храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке "Боевое братство" доставило в Сирию рождественские подарки и школьные принадлежности, собранные учениками воскресной школы. При содействии ЦПВС подарки были переданы ученикам воскресной школы храма Иоанна Крестителя Антиохийской Православной Церкви в Латакии. На встрече 100 маленьких сирийцев в возрасте от 3 до 14 лет получили сладкие рождественские подарки от храма и московских школ. Ученики воскресной школы при храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке прислали сирийским ровесникам рождественские открытки на арабском языке. Маленькие прихожане сирийского храма обещали написать ответ на русском.
В рамках праздничного мероприятия хор воскресной школы спел для российских военных из ЦПВС и представителей "Боевого братства" рождественские гимны.
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