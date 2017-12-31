В мэрии Москвы рассказали о работе служб городского хозяйства на Новый год

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В целях организации слаженной работы всех служб на предприятиях комплекса городского хозяйства организована работа штабов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Штабная работа в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", — сказал Бирюков.

Как сообщил журналистам заместитель мэра, работу штабов в новогоднюю ночь и на время праздников лично возглавили руководители предприятий и служб, их работа координируется штабом комплекса городского хозяйства.