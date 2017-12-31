Новый год в Дамаске с русским акцентом: надежда на завтрашний день

Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

ДАМАСК, 31 дек – РИА Новости, Михаил Алаеддин. У здания Русского центра науки и культуры в центре Дамаска непривычная очередь взрослых и детей. На улице усиленная охрана. В здании скоро начнется детский спектакль и новогодняя елка в традиции русской диаспоры — именно так, как это происходило каждый год до начала войны в Сирии.

Руководство Россотрудничества, не дожидаясь официального открытия РЦНК в Сирии, уже который месяц активно проводит масштабные мероприятия на главных площадках сирийской столицы. Сегодняшнее событие стало крайне важным для русских, проживших всю сирийскую войну в Дамаске.

Возрождение Русского центра

Еще пару лет назад, заходя в дом русской культуры в Дамаске, расположенный практически в центре столицы на оживленной улице рядом с центральным банком и старым серебряным рынком, казалось, что место с большой историей практически вымерло. В зале встречал приглушенный свет, кроме охраны и Устаз Джамаля – "хранителя" культурного центра — здесь редко кого можно было встретить.

"Русский центр культуры в Дамаске, несмотря на нестабильную обстановку в стране, не прекращал свою работу. Отсутствие командированных сотрудников из России не означало, что центр не работал", — рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Алексей Фролов, стоя рядом с журналистами в оживленном зале, где сейчас горит яркий свет.

"В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра для соотечественников", — добавил он.

До войны Русский центр был местом сбора ценителей русской культуры. Из соседнего Ливана приезжали дети от РЦНК в Бейруте и показывали новогодние спектакли и концерты. Диаспора в Сирии также была активной и творческой. Помимо преподавания языка и музыки, были сформированы театральные кружки и классы народных танцев. Культура не только России, но и всего постсоветского пространства пользовалась большой популярностью среди сирийских граждан.

В 2010 году перед началом трагических для Сирии событий в актовом зале все желающие смогли посмотреть последний крупный спектакль. С эскалацией конфликта помещения центра становились все более пустыми. Многие граждане уехали, спасаясь от войны, но есть и те, кто остался или вернулся, как только ситуация в стране начала стабилизироваться.

Сейчас культурный центр кажется вновь наполненным жизнью, как много лет назад. Руководство решило не дожидаться объявленного на 2018 год официального открытия и массовыми мероприятиями вновь сплотило русскую диаспору в Сирии.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

Как в старой сказке

Актовый зал переполнен, спектакль "Буратино" пришли посмотреть больше 300 человек, среди которых русские дети с родителями и воспитанники приюта для сирот при церкви святого Илии в Дамаске.

На сцену устремлены камеры ряда телеканалов. Каждый в зале понимает, что сегодня исторический момент, и дело не просто в елке и символиеском подарке. Для каждого в этом помещении это особенный день, подсказывающий, что в следующем году, возможно, сбудется главная новогодняя мечта – о мире.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17

Спектакль, по словам организаторов, был выбран не случайно. Всем известная история очень доступно даже не знающим русского языка детям рассказывает о победе добра над злом и крепкой дружбе. Все это сегодня, но в более трагичной интерпретации происходит в Сирии.

В спектакле играют в основном дети от смешанных браков, чьи мамы на своем примере доказали, что русские своих на войне не бросают – они не только остались со своими мужьями в Сирии, но еще и сберегли русскую культуру и традиции, передав их своим детям.

"Я живу 30 лет в Дамаске. Сегодня это знаковое событие. С конца 2012 года центр закрыт. И это впервые такое масштабное мероприятие. Это большой сюрприз для нас, что все пришли, все счастливы, а мы тем – более", — рассказала после спектакля председатель координационного совета общества российских соотечественников в Сирии Светлана Миро.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17

"Мы готовили спектакль месяц, это был тяжелый труд. Мы готовились к маленькой сцене, но когда нам сказали, что можно провести такое мероприятие, мы быстро переключились. В начале событий было очень большое количество людей, которые уехали, сейчас достаточно большой процент вернулся. Многие вернулись из тех, кто с Донбасса – Донецк, Луганск. Сейчас, дай Бог, положение стабилизируется, и будем надеяться, что еще больше вернется наших соотечественников", — отметила она.

Тем временем русские и сирийские дети уже выстроились в очередь к Деду Морозу и Снегурочке за подарками. Красивых коробок хватает на всех.

Детский хор из православного приюта в благодарность поддержал праздничное настроение и исполнил рождественские песни. Им подпевал весь зал.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

В гости к детям

После окончания праздника в культурном центре руководство Россотрудничества и представители центра в спешке выстраивают кортеж машин. На вечер запланировано не менее важное мероприятие. Гостей ждут в приюте при православной церкви святого Илии.

Проезжая через украшенные улицы Дамаска, колонна стремится практически на окраину города. Приют расположен в густонаселенном квартале совсем не далеко от захваченного боевиками восточного пригорода столицы.

В зале на цокольном этаже гостей уже ждут десятки детей, взрослых и священнослужителей. У входа в храм местные энтузиасты соорудили целую пещеру с рождественскими инсталляциями из картона с подсветкой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

Гостей в строгих костюмах с галстуками окружают дети и волонтеры, весело напевая: "Мы желаем вам счастливого Рождества" на арабском и английском языках. Дружный коллектив начинает наряжать пышную елку, которую привезли с собой гости.

"Я никогда не видела такой большой елки. У нас наряжают большие, но только на улицах, а это будет в нашем доме. Это прекрасный подарок на Рождество и Новый год, ведь у нас будет свой праздник", — говорит девочка лет семи, усердно пытаясь распутать блестящую гирлянду.

Украсив зимнюю красавицу игрушками и лентами в русской традиции, настоятель храма предлагает гостям взяться за руки и устроить вместе с детьми хоровод.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

"Это мероприятие в первую очередь ради радости наших детей. Мы правда искренне благодарны Русскому культурному центру за эту инициативу. Их идея и то, как они все организовали, даст Бог, подарит этим детям надежду и веру в завтрашний день. Мы молимся о мире в нашей стране, который все ближе благодаря тесной дружбе России и Сирии", — говорит отец Булус Аль-Бальдини.

© Фото : Михаил Алаеддин Рождественские гуляния в историческом центре Дамаска район Баб-Шарки и Баб-Тума. 25 декабря 2017 © Фото : Михаил Алаеддин Рождественские гуляния в историческом центре Дамаска район Баб-Шарки и Баб-Тума. 25 декабря 2017

В историческом центре Дамаска и в христианских кварталах граждане также наслаждаются праздничной атмосферой Нового года. Улицы украшены разноцветными гирляндами и нарядными елками. В районе Баб Тума и Баб Шарки, где регулярно падали мины террористов, люди забыли о войне. Девушки в коротких юбках перемешались с ровесницами в платках, гуляя по тротуарам старого города.

В храм "Зайтуне", что находится рядом с армянским кварталом, заходят и христиане, и мусульмане, наслаждаясь красотой рождественских иллюстраций и песнопений. Наблюдая за подобным единением русской культуры и сирийской, мусульман и христиан, хочется верить, что любовь к миру и бесконечной радости в Сирии сохранилась в своих лучших традициях.