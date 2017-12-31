В Русском культурном центре в Дамаске впервые за семь лет прошла елка

Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17

Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17

ДАМАСК, 31 дек — РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь Нового года впервые за семь лет состоялись в актовом зале Русского центра науки и культуры в Дамаске.

В рамках мероприятия русским и сирийским детям показали театральную постановку "Буратино". После нее все дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такого рода массовые мероприятия проводились в РЦНК в конце 2010 года.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

"Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина, — сказал журналистам заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов. — Триста с лишним детей с родителями, наши соотечественники, которые пришли на этот праздник, я надеюсь, получили массу удовольствия".

"Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается и мирная жизнь берет свое", — добавил он.

Фролов отметил, что в рамках новогодних мероприятий была организована благотворительная акция в одном из приютов Дамаска.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Представители Россотрудничества совместно с детьми и настоятелями наряжают елку в приюте при православной церкви святого Илии в Дамаске. 30.12.17

"Мы вместе, рука об руку, установили и нарядили елку. Потом все вместе, как наши военные с сирийской армией взялись за руки, освобождая Сирию от терроризма, сегодня мы в мирной жизни, держась за руки, водим хоровод вокруг елки единым творческим коллективом" — сказал он.

Фролов подчеркнул, что РЦНК в Дамаске, несмотря на нестабильную обстановку в стране, не прекращал свою работу. Отсутствие командированных сотрудников из России не означало, что центр не работал.

"В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра для соотечественников".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Новогодний спектакль в Русском центре науки и культуры, прошедший впервые за семь лет (с начала конфликта). 30.12.17

Россотрудничество при поддержке посольства РФ в Дамаске и властей Сирии в ноябре провели в сирийской столице два масштабных спортивных и культурных мероприятия. На главной сцене оперы имени Асада в начале ноября сыграли классические произведения музыканты из России. Спустя неделю в Дамаске прошел товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.

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