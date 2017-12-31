Дед Мороз поздравит моряков, которые встречают Новый год в Тихом океане

ВЛАДИВОСТОК, 31 дек – РИА Новости. Дед Мороз поздравит моряков Тихоокеанского флота, которые на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев" и большом морском танкере "Борис Бутома" встретят Новый год в Тихом океане, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход 2 октября. Основной целью похода стали демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР. За время похода корабли ТОФ зашли в порты восьми государств, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"В настоящее время тихоокеанцы заканчивают подготовку к праздничным мероприятиям. Проводятся заключительные смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление кубриков. Тридцать первого декабря после традиционного вечернего чая на праздничном столе моряков будут ждать русские пельмени и нарядная красавица — новогодняя елка", — говорится в сообщении.

Экипажам зачитают поздравление от верховного главнокомандующего страны и телеграммы от командования ВМФ и ТОФ.

После официальной части начнется театрализованное представление с участием Деда Мороза, сказочных персонажей, символов уходящего и наступающего года. На кораблях действуют постоянные спутниковые каналы связи. С их помощью каждый тихоокеанец сможет позвонить своим родственникам и поздравить их с Новым годом.