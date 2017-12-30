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Хакерская пора: чего остерегаться в новогодние праздники

03:3330.12.2017
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© Fotolia / BlueOrange StudioНовогодний стол. Архивное фотоНовогодний стол. Архивное фото
© Fotolia / BlueOrange Studio

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Активность хакеров в канун Нового года и Рождества традиционно растет — большинство людей в предпраздничной суете становятся невнимательными при покупке подарков и планировании поездок. Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости о наиболее распространенных в этот период онлайн-угрозах.

"Злоумышленники стараются извлечь максимальную выгоду из доверчивого и невнимательного пользователя. Им даже не нужно придумывать ничего нового, используются старые, давно отработанные схемы", — говорит контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Поддельные интернет-магазины

Как рассказали в Group-IB, в преддверии Нового года растут объемы продаж контрафакта и учащаются случаи интернет-мошенничества. При поиске подарков и товаров со скидками высок риск попасть на сайты с подделками, где предлагают продукцию люксовых марок с привлекательными новогодними скидками, предупреждает руководитель направления Brand Protection & Antipiracy Group-IB Андрей Бусаргин.

Новогодний стол. Архивное фото
© Depositphotos / Satura_
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"Если вы видите, что в магазине действует невероятно щедрая акция на все товары, не будет лишним поискать информацию об этом ресурсе и распродажах в сети", — советует Сидорина из "Лаборатории Касперского".

Кроме того, по ее словам, при вводе данных своей банковской карты или другой конфиденциальной информации для совершения покупки необходимо убедиться, что вы находитесь на странице с защищенным соединением. "В адресной строке обязательно наличие https и зеленого замочка", — пояснила аналитик.

Часто у мошеннических сайтов отсутствует контактная информация, но домен очень похож на домен официального сайта. "Стоит проверять информацию о домене, особенно обращать внимание, на кого зарегистрирован и когда", — говорит Сидорина.

При размещении объявлений о купле-продаже на различных площадках, оставляя свой контактный номер, пользователи могут получать мошеннические sms, например, с предложением об обмене товара со ссылкой на фотографию. По словам Сидориной, под видом фотографии на смартфон пользователя загружается вредоносное ПО, которое предлагает ввести данные своей банковской карты.

Мнимые розыгрыши призов

Музыканты в костюмах Дедов Морозов в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В канун новогодних праздников также проводится огромное количество лотерей. Мошенники предлагают принять участие в розыгрыше путевок, билетов, техники, подарочных сертификатов якобы от известных брендов.

"Чтобы войти в доверие к пользователям, мошенники используют социальную инженерию. Нужно ввести свои данные, подтвердить, что ты совершеннолетний и хочешь участвовать в акции. Трафик нагоняется быстро благодаря условию поделиться ссылкой на розыгрыш в соцсетях. Целью мошенников могут быть кража данных и перенаправление трафика на сторонние ресурсы. При этом может также произойти заражение компьютера", — рассказал Бусаргин.

В "Лаборатории Касперского" рекомендуют, прежде чем переходить по подозрительным ссылкам, связаться с представителями компании, от имени которой проходит розыгрыш, и уточнить информацию, а также посмотреть отзывы о лотерее. "Следует внимательно изучить адресную строку веб-ресурса – это поможет распознать мошенничество. В этом помогут специальные сервисы, предоставляющие whois-данные о доменах", — добавила Сидорина.

Звонки от мошенников

Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Традиционно во время праздников траты людей растут.

"Мошенники используют это в своих целях. В частности, пользователям может поступить телефонный звонок о том, что существует угроза блокировки его банковского счета, или же о том, что его карта уже заблокирована. Для решения проблемы у жертвы, используя различные методики, пытаются узнать конфиденциальную информацию, такую как логин и пароль от интернет-банкинга или данные его банковской карты", — рассказала аналитик "Лаборатории Касперского".

Сидорина напомнила, что банковский работник ни при каких обстоятельствах не будет спрашивать данные банковской карты по телефону.

Спам

Приготовление салата Оливье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Перед Новым годом также появляется много вредоносных почтовых рассылок. Чтобы не стать их жертвой, в "Лаборатории Касперского" советуют помнить несколько простых правил.

Так, при покупке туров на новогодние праздники или подарков своим близким не стоит пользоваться предложениями неизвестных турфирм и магазинов, на рассылки которых вы никогда не подписывались. В таких случаях есть риск скомпрометировать свою банковскую карту.

"Получая новогоднее поздравление от неизвестного отправителя, особенно с вложением или ссылкой на "открытку", не спешите открывать их. Таким путем распространяется вредоносное ПО, которое вы сами, открыв вложенный файл, установите на свой компьютер", — предупредила Сидорина.

Не стоит верить и интригующим заголовкам писем от неизвестных отправителей и компаний с обещаниями распродаж, новогодних сюрпризов и уникальных товаров.

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