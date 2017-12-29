Глава МЧС рассказал о том, как сыграл роль Деда Мороза для своих детей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал, что в молодости он поздравил своих детей, сыграв роль Деда Мороза.

"Когда-то я в молодости тоже ходил и поздравлял детей как Дед Мороз со Снегурочкой. Даже своих детей поздравил, когда они были маленькие, и потом они меня месяца два спрашивали: "Папа, это же был ты?" А я им ответил: "Нет, это был дедушка Мороз, просто он похож на меня чуть-чуть", — рассказал Пучков.

На вопрос, признался ли он впоследствии в том, что Дедом Морозом был именно он, министр ответил, что сегодня его дети уже выросли и "делают то же самое".

Также глава МЧС рассказал о "самом сложном и веселом" случае в своей карьере.

"Самый сложный случай: в последние дни провели уникальное мероприятие. Пригласили сюда многодетную семью, нашего пожарного, прапорщика федеральной противопожарной службы. Молодой человек, жена, у них 14 детей… Вот вы говорите, какой был самый сложный и самый веселый случай. Потому что запланируешь, что они выйдут на сцену, и Дед Мороз со Снегурочкой им подарят подарки. И когда они вышли на сцену, все 14, детвора, и вот как ими управлять?" — рассказал Пучков.

Детям подарили подарки, каждому — то что он просил, сообщил министр. "Надо учиться у этих семей — оптимизму, жизненному тонусу, умению работать", — заключил Пучков.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 14.00 мск.