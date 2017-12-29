Песков поздравил журналистов с Новым годом, пожелав им хороших новостей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал много хороших новостей журналистам накануне Нового года.

"Я вас всех поздравляю наступающим Новым годом, я очень признателен вам всем за ту атмосферу сотрудничества, которая у нас есть. Мы признательны вам за то, с каким интересом вы относитесь к нашей работе, и всем счастья, удачи и много хороших новостей и мало плохих новостей в следующем году", — сказал Песков представителям СМИ.