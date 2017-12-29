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Дальневосточный Новый год: тепло в Магадане и циклон в Приморье

04:0929.12.2017
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© РИА Новости / Александр КрыловПерейти в фотобанкДальний Восток. Архивное фотоДальний Восток. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Крылов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 дек — РИА Новости. Синоптики рассказали РИА Новости, какая погода ждет жителей Дальнего Востока в новогоднюю ночь. В Приморье ожидается циклон, который принесет снег, сильный ветер и метели, метеорологи распространили в крае штормовое предупреждение. На Камчатке к 30 декабря должны прекратиться осадки. На Чукотке ожидают привычные морозы — местами до минус 50. А в Магадане, Благовещенске и Хабаровске, наоборот, будет теплее обычного.

В Приморье циклон, на Камчатке погода наладится

По данным представителя Примгидромета, в канун Нового года с районов Желтого моря на акваторию Японского выйдет активный циклон, который испортит погоду в Приморье. Почти на всей территории региона ожидается снег, сильный ветер и метели, На дорогах снежные накаты и заносы. Непогода сохранится и в первый день 2018 года.

Как отмечают синоптики, возможна и другая траектория движения вихря: он пройдет южнее, над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива, тогда снега выпадет меньше.

Световые инсталляции в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"При этом первый вариант — с худшей погодой — более вероятен",- сказал собеседник агентства. Метеорологи распространили в крае штормовое предупреждение на Новый год, уточнив, что может выпасть от одной до трех месячных норм снега.

На Камчатке погода к празднику должна наладиться. Как сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько, в конце декабря регион находился во власти сразу нескольких циклонов, которые принесли на полуостров сильные осадки и ветер, в также повышение температуры до плюсовых значений.

"К 30 декабря осадки на Камчатке прекратятся, но еще сохранится ветер. И 31 декабря погода наладится окончательно — осадков не будет, ветер стихнет, а температура воздуха незначительно понизится, но сильных морозов в новогоднюю ночь не ожидается", — рассказала Приходько.

Привычные морозы на Чукотке, в Якутии и ЕАО

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото
© Мосфильм (1975)
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На Чукотке, в Якутии и Еврейской автономии, по данным синоптиков, погодных сюрпризов днем 31 декабря и в новогоднюю ночь ждать не стоит, прогнозируют привычные для этого времени года морозы.

Как рассказала РИА Новости начальник отдела Дальневосточного УГМС Галина Брынцева, в Еврейской автономной области прогноз соответствует климатической норме.

"В ночь на 1 января без осадков, мороз 18-23 градуса. Днем около 12 мороза. Это соответствует норме. В Якутии ночью 30-37 мороза, днем 25-30. Это ближе к норме. Местами столбик термометра будет опускаться до минус 45. Но это обычные значения для этого региона",- сказала Брынцева, уточнив, что в Якутии также будет без осадков.

Елочный базар. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Привычные новогодние морозы прогнозируют и на Чукотке, рассказал РИА Новости представитель Чукотского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В последний день года будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег. Ветер будет северный, северо-западный до 7-12 метров в секунду, на восточном побережье Чукотки — до 15-20 метров в секунду. В среднем температура воздуха — минус 17-22, местами — до минус 32, в континентальных районах — до 42 мороза, а при прояснении — до минус 50. На восточном побережье региона будет теплее — до минус 12", — сказал собеседник.

"Это нормальная для конца декабря погода — обычно встречаем Новый год со снегом и ветром", — добавил синоптик.

Тепло в Магадане и на Сахалине

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Относительно теплая, почти безветренная и без осадков ожидается новогодняя ночь в Магадане и поселках Колымы.

"В Магадане днем будет около 9 градусов мороза, ночью температура воздуха не опустится ниже 15 градусов. Значительно теплее, чем прежде, будет и в континентальных районах региона — там минус 35 градусов", — рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько.

Повезет с погодой и жителям Хабаровского края, здесь будет теплее обычного на 5-6 градусов. "Новогодняя ночь в Хабаровске будет довольно теплой – всего 13-15 градусов мороза, ожидается небольшой снежок, но впечатление может испортить северный ветер 7-12 метров в секунду. В первый день 2018 года будет без осадков, температура 7-9 градусов мороза, ветер усилится до 9-14 метров в секунду" — рассказала РИА Новости начальник отдела Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.

Как отметила собеседница, в новогодние каникулы в Хабаровском крае будет немного теплее обычного – до 17 мороза днем и около 20 ночью.

Панорамный вид на сейшельский остров Маэ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
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В Сахалинском гидрометеоцентре сообщили, что погода 31 декабря и 1 января будет спокойной, без существенных осадков. Температура воздуха днем на юге острова составит 1-3 градуса мороза, на севере острова — 2-7 со знаком минус. В новогоднюю ночь на юге Сахалина сильного мороза, в отличие от прошлого года, не ожидается. Будет 10-12 градусов мороза, а вот в долинах центральных районов температура может дойти до минус 20.

В Благовещенске новогодняя ночь будет теплой, днем 31 декабря ожидается снег.

"Днем 31 декабря будет облачно, слабый снег, около 10 градусов мороза. Ближе к вечеру снег закончится и похолодает до 18-20 градусов мороза", — рассказала РИА Новости заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

По словам собеседницы агентства, самая теплая новогодняя ночь в Благовещенске была в 2009 году, всего 15,4 градуса мороза, а исторический максимум за всю историю наблюдений был зафиксирован в городе в 1931 году — минус 39,8 градуса.

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