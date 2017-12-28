В Москве к Новому году подготовят 76 площадок для запуска фейерверков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Московские власти оборудуют 76 площадок для запуска фейерверков в новогоднюю ночь, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Сергей Лысиков.

"Данные площадки будут оборудованы специальными информационными щитами, где будут прописаны основные требования при запуске пиротехники. Будет организовано дежурство ответственных лиц, которые будут иметь при себе в том числе первичные средства пожаротушения",- сказал Лысиков журналистам.

Список данных площадок размещён на сайте главного управления МЧС по Москве, на сайтах префектур и управ районов.