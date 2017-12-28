Руководство Балтфлота исполнило новогоднее желание мальчика из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Командование Балтийского флота исполнило новогоднее желание десятилетнего Артура Васильева, подопечного калининградского благотворительного центра "Верю в чудо", полетать на военном вертолете, рассказала РИА Новости руководитель центра Софья Лагутинская.
"В этом году один из детей загадал самое необычное, и, как нам казалось на первый взгляд, неосуществимое желание – полет на военном вертолете. Команда "Верю в чудо" обратилась с письмом к руководству Балтийского флота. Увидев трогательное письмо Артура, военные согласились выступить в необычной для себя роли — помощников Деда Мороза", — рассказала Лагутинская.
Сопровождал Артура в полете на военном вертолете Ми-8 командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Мальчик, который увлекается конструированием, провел несколько часов в полете на высоте 150 метров.
"Сложность заключалась в том, что у Влада такое заболевание, что в полет нужно было взять реаниматолога, сопровождение. Руководство аэропорта "Храброво" предоставило взлетную площадку", — рассказала Лагутинская.
Из калининградской детской областной больницы, где Влад сейчас находится на паллиативной химиотерапии, мальчика вместе с реаниматологом, мамой и сестрой забрала Снегурочка, а в аэропорту его уже ждали Дед Мороз и руководство "Храброво". После приземления мальчику доверили штурвал, дали примерить шлем и научили пользоваться радиостанцией.