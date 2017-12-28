Руководство Балтфлота исполнило новогоднее желание мальчика из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. Командование Балтийского флота исполнило новогоднее желание десятилетнего Артура Васильева, подопечного калининградского благотворительного центра "Верю в чудо", полетать на военном вертолете, рассказала РИА Новости руководитель центра Софья Лагутинская.

В преддверии зимних праздников волонтеры "Верю в чудо" получают письма Деду Морозу от подопечных благотворительного центра. О своих желаниях написали более 400 детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. У Артура Васильева врожденное генетическое заболевание, большую часть жизни ему приходится проводить в больнице. Полет на военном вертолета был его заветной мечтой.

"В этом году один из детей загадал самое необычное, и, как нам казалось на первый взгляд, неосуществимое желание – полет на военном вертолете. Команда "Верю в чудо" обратилась с письмом к руководству Балтийского флота. Увидев трогательное письмо Артура, военные согласились выступить в необычной для себя роли — помощников Деда Мороза", — рассказала Лагутинская.

Сопровождал Артура в полете на военном вертолете Ми-8 командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Мальчик, который увлекается конструированием, провел несколько часов в полете на высоте 150 метров.

Руководитель благотворительного центра рассказала, что в жизнь воплотилась мечта о полете еще одного подопечного "Верю в чудо" восьмилетнего Влада Эккермана, который борется с остеосаркомой. Гражданский летчик Виктор Гнут, который недавно купил небольшой четырехместный самолет, взялся исполнить новогоднее желание мальчика.

"Сложность заключалась в том, что у Влада такое заболевание, что в полет нужно было взять реаниматолога, сопровождение. Руководство аэропорта "Храброво" предоставило взлетную площадку", — рассказала Лагутинская.

Из калининградской детской областной больницы, где Влад сейчас находится на паллиативной химиотерапии, мальчика вместе с реаниматологом, мамой и сестрой забрала Снегурочка, а в аэропорту его уже ждали Дед Мороз и руководство "Храброво". После приземления мальчику доверили штурвал, дали примерить шлем и научили пользоваться радиостанцией.