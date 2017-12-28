В Приморье поставщик устранил нарушения в новогодних подарках для детей

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. Новогодние подарки, в которых ранее выигравшая аукцион предприниматель из Омска заменила конфеты, а затем по требованию администрации региона устранила нарушения, доставлены в города и районы Приморья, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее сообщалось, что приемочная комиссия выявила нарушения требований технического задания аукциона со стороны поставщика. Омский предприниматель, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком — администрацией края. Пресс-служба администрации края отметила, что в отношении поставщика будут приняты самые жесткие меры.

"По требованию администрации края частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения. Последняя партия сладостей для детей отправилась в муниципалитеты в среду, 27 декабря. Хочется поблагодарить педагогов, родителей, представителей общественности за понимание сложившейся ситуации, а также всех, кто помог в пересортировке новогодних подарков на местах", – сказал врио вице-губернатора Константин Межонов.

По его словам, все подарки доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципалитетах Приморья.