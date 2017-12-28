В Приморье поставщик устранил нарушения в новогодних подарках для детей

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. Новогодние подарки, в которых ранее выигравшая аукцион предприниматель из Омска заменила конфеты, а затем по требованию администрации региона устранила нарушения, доставлены в города и районы Приморья, сообщает пресс-служба администрации края.
"По требованию администрации края частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устранила допущенные нарушения. Последняя партия сладостей для детей отправилась в муниципалитеты в среду, 27 декабря. Хочется поблагодарить педагогов, родителей, представителей общественности за понимание сложившейся ситуации, а также всех, кто помог в пересортировке новогодних подарков на местах", – сказал врио вице-губернатора Константин Межонов.
По его словам, все подарки доставлены в детские сады, школы, а также учреждения здравоохранения и социальной сферы в муниципалитетах Приморья.