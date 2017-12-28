На дорогах в Москве появились новогодние поздравления на электронных табло

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новогодние поздравления начали транслировать на электронных табло на дорогах Москвы, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Москвичей и гостей столицы начали поздравлять с наступающим Новым годом с помощью дорожных табло. Участники дорожного движения, помимо привычных сообщений о загруженности улиц и расчетном времени в пути до ближайших точек, теперь могут увидеть на экранах новогодние открытки", — говорится на сайте.

На открытке изображена украшенная красной звездой и шариками елка, из-за которой выглядывает снеговик, а перед елкой стоят еще один снеговик и собака. Также на открытке написано: "С наступающим 2018 годом!"

Поздравления с Новым годом будут чередоваться с текущей информацией для автомобилистов. Их транслируют на всех экранах ЦОДД.

Дорожные табло устанавливают на дорогах Москвы в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы. Устройства оперативно сообщают автомобилистам о погодных условиях, расчетном времени в пути до ближайших точек, загруженности участков. Кроме того, они отображают сведения о пробках в баллах, об ограничении или перекрытии дорог, об угнанных автомобилях, а также напоминают о правилах дорожного движения.