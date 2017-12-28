"Сургутский Гринч" украл мешок с подарками на детском утреннике

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 дек — РИА Новости. Житель Сургута похитил с детского утренника мешок с подарками, возбуждено уголовное дело, сообщили в городском управлении МВД.

По данным полиции, 31-летний мужчина увидел мешок, оставленный у входа в музей, где проходил новогодний утренник, из окна своей квартиры. Позднее в правоохранительные органы поступило заявление о краже, ущерб сотрудники музея оценили более чем в 12 тысяч рублей.

Мужчину удалось задержать. Выяснилось, что в течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, неуплату штрафов и мелкое хулиганство, уточнили в УМВД.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "кража", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — рассказали в полиции, добавив, что мужчина находится под подпиской о невыезде.