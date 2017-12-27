МОЭК и "Мосэнерго" готовы обеспечить энергоснабжение в новогодние праздники

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МОЭК и "Мосэнерго" (входят в "Газпром энергохолдинг") в период новогодних и рождественских праздников переходят на усиленный режим работы и примут комплекс мер для надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой, сообщает МОЭК.

Подконтрольная МОЭК "ТСК Мосэнерго" также перешла в усиленный режим работы. Компания ведет деятельность на территории Новой Москвы и Подмосковья, имеет 5 филиалов (Химкинский, Электрогорский, Зеленоградский, Троицкий, Внуковский) и ДЗО ТСК "Новая Москва".

Станции "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Компания располагает достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок с учетом возможного понижения температуры. На ТЭЦ "Мосэнерго" сформированы необходимые запасы резервного топлива. В филиалах компании организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад.

Режим повышенной готовности также вводится и в МОЭК. Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников аппарата управления и эксплуатационных филиалов компании, оперативно-ремонтного персонала тепловых станций и сетей, аварийных служб. В режиме повседневной деятельности МОЭК будет взаимодействовать с МЧС Москвы.

"В праздничные дни будет увеличено количество обходов и объездов тепломагистралей, осмотров оборудования и сооружений на тепловых сетях оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом эксплуатационных подразделений", — отмечает компания.