Выход со станции метро "Охотный ряд" в новогоднюю ночь не будет ограничен

Празднование Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Празднование Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Выход со станции "Охотный ряд" московского метро не будут ограничивать в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в среду.

Ранее сообщалось, что выход со станции до 3 утра в новогоднюю ночь будет осуществляться по спецпропускам из-за праздничного концерта на Красной площади.

"Выход со станции "Охотный ряд" не будет ограничен в новогоднюю ночь", — сказала собеседница агентства.

Позже пресс-служба метрополитена отметила, что для выхода в город пассажирам рекомендуется пользоваться станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая" в связи с большим скоплением людей в центре Москвы.