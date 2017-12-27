Москвичи смогут увидеть суперлуние после Нового года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жители столичного региона в ночь на 2 января смогут увидеть суперлуние, в случае если погода будет ясной и безоблачной, сообщается в среду на сайте Московского планетария.

"Красивая картина ожидает наблюдателей в ночь на 2 января – в полночь Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах. Новогоднее Суперлуние 2018 года можно наблюдать с вечера 1 января до утра 2 января, то есть всю ночь над южным горизонтом, при условии ясной безоблачной погоды", — говорится в сообщении.

Как уточнили в планетарии, Луна подойдет очень близко к Земле в 00.56 мск, а в 5.25 мск произойдет полнолуние.

Суперлуние — совпадение полнолуния c максимальным приближением Луны к Земле — 31 января 2018 года совпадет с полным затмением Луны: 30 января Луна подойдет к Земле в 12.55 мск на 358,9 тысяч километров, а 31 января в 18.28 мск произойдет полнолуние и полное затмение Луны.

В Москве суперлуна взойдет над горизонтом после 17.00 мск уже выходя из тени Земли, поэтому поднимаясь выше над восточным горизонтом в течение часа (до 18.00), еще можно будет наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок. От начала до конца затмение Луны будет видно на Дальнем Востоке (где уже наступит 1 февраля), подчеркнули в планетарии.