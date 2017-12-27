Выход со станции "Охотный ряд" в Новый год до 3 утра будет по спецпропускам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Выход со станции "Охотный ряд" в Москве до 3 утра в новогоднюю ночь будет осуществляться по спецпропускам из-за праздничного концерта, сообщается в Telegram-канале столичного метрополитена.

"В новогоднюю ночь в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции "Охотный ряд" до 03:00 будет осуществляться только по специальным пропускам. Для выхода пользуйтесь станциями: "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая", — говорится в сообщении.