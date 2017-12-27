Наземный транспорт в Москве будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Наземный городской транспорт в Москве будет переведен на круглосуточную работу в новогоднюю ночь, а в Рождество все автобусы, троллейбусы и трамваи будут перевозить пассажиров до 03.00 ночи, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в среду.

"Московские автобусы, троллейбусы и трамваи основных маршрутов обеспечат проезд пассажиров в новогоднюю и рождественскую ночи. Транспорт будет доступен для горожан круглосуточно с 31 декабря на 1 января и до 3.00 ‒ в ночь с 6 на 7 января", — говорится в сообщении "Мосгортранса".

Как отметил генеральный директор предприятия Леонид Антонов, в прошлом году наземный общественный транспорт столицы впервые курсировал на протяжении всей новогодней ночи.

"Мы тщательно проанализировали результаты его работы и выбрали 57 маршрутов, которые были востребованы у пассажиров до самого утра. Все они обеспечивают проезд к наиболее популярным местам празднований: паркам, каткам и новогодним фестивалям, а также связывают между собой различные районы города", — отметил Антонов.

В "Мосгортранс" уточнили, что в рождественскую ночь будет продлен режим работы 159 наиболее востребованных у москвичей маршрутов. Кроме того, в течение всех праздничных дней жители смогут воспользоваться регулярными ночными маршрутами.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января на городских маршрутах будут курсировать около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев.