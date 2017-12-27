Дачи, пьесы, сосиски: как российские политики встретят Новый год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские чиновники, политики и правозащитники в большинстве своем встретят Новый год дома: кто-то поставит авторскую пьесу, кто-то планирует жарить шашлыки по пояс в снегу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в половину первого ляжет спать, а в восемь утра зовет всех на совместный завтрак, депутат Наталья Поклонская отправится в новое удивительное место, а глава "Справедливой России" Сергей Миронов — в теплый город Суздаль.

Корреспонденты РИА Новости опросили ньюсмейкеров об их планах на новогоднюю ночь. Оказалось, что встречать дома с семьей планирует большинство политиков и чиновников.

Творческое объединение "дача"



Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов встретит Новый год драматически. "Мы всей семьей соберемся на даче — с детьми, внуками и близкими друзьями, как обычно, поставим какой-нибудь домашний спектакль. Я напишу маленькую пьеску, и всей семьей поставим", — сказал он.

Кроме того, каждый член семьи Федотова обязательно будет по-новогоднему одарен. "У нас есть традиция: каждый делает подарок каждому, поэтому у всех будет много подарков — маленьких, скромных, шуточных, — но много. А потом пойдем гулять по нашему дачному поселку. Вот такой новогодний праздник, так повелось давно, уже не одно десятилетие. Хорошие традиции надо сохранять", — рассказал Федотов.

Его коллега по правозащитному цеху, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сказала, что 31 декабря будет дома с родственниками. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также будет встречать Новый год дома под елкой с семьей.

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34.5% Не собираюсь покупать подарки Все опросы Голосовать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала РИА Новости, что у нее дома будет создан детский праздник с необходимыми новогодними иллюзиями. "Я буду традиционно дома с семьей. Традиции обычные, когда для детей под елку на улице кладется мешок с подарками, создается иллюзия, что был Дед Мороз: открываются окна, делаются следы, и дети по этим следам находят свой подарок и достаточно долго верят в эту сказку. Как известно, мечта всегда материализуется, если в нее верить. Пусть все мечты наши сбываются", — сказала она.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что поедет на дачу и ждет снега. "Буду встречать Новый год с семьей в Подмосковье, все максимально на улице, так как живу за городом, елка наряжена реальная опять же на улице, плюс костер и шашлыки по пояс в снегу. Если снег будет", — сказал он.

Удивительное новое место



Спикер Госдумы Вячеслав Володин праздновать будет дома, но некоторые коллеги, отметил он, отправятся в Сочи кататься на лыжах. Володин рассказал, что дома уже наряжена елка, в этом году предпочтение отдано искусственному дереву.

Володин сказал, что многие коллеги останутся дома с близкими. "Кто-то поедет, возможно, покататься на лыжах в Сочи. Среди моих коллег такие точно есть", — добавил он.

Депутат Поклонская сообщила, что 1 января встретит в сказочном месте с самым близким человеком. "С самым родным и близким человеком в удивительном сказочном месте, в котором никогда не была раньше. В Новом году расскажу, где это", — рассказала она о своих планах.

Дома этот Новый год встретит и экс-министр финансов Алексей Кудрин. В школе его часто просили нарядиться в костюм Деда Мороза, потому что он был самым высоким в классе, поделился Кудрин воспоминаниями.

Семейное торжество предпочтут министры. "Я много лет одинаково встречаю Новый год — дома за столом вместе с родителями, женой и детьми", — сказал РИА Новости глава минкультуры Владимир Мединский.

Министр труда Максим Топилин отпразднует Новый год дома в Москве с семьей, сообщили в его пресс-службе.

Замминистра образования, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сказал РИА Новости, что будет дома с семьей, в таком формате его привлекает волшебная составляющая русской зимы. "Новый год у нас традиционно отмечается дома, за праздничным ужином. Это прекрасная возможность, чтобы побыть с семьей, пообщаться с родными, поиграть с детьми, выйти на прогулку. В каникулы мы обычно остаемся в России, потому что нигде больше нет такой волшебной зимы. Надеюсь, к празднику выпадет побольше снега", — сказал он.

Суздаль как альтернатива югу



Член ЦИК Николай Левичев сказал РИА Новости, что рассматривает перспективу отпраздновать на работе. "В этом году я буду отмечать Новый год достаточно необычно, потому что ЦИК в этот раз, наверное, впервые за свою историю будет работать без выходных и праздников, поэтому мне трудно сказать, что именно я буду делать в 00.00, может быть, кто-то успеет из кандидатов подсуетиться настолько, что нам придется проверять подписи, которые они успеет собрать в уходящем 2017 году", — сказал он.

Отдыху в теплых странах предпочтет российскую зиму лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Скоро мы уйдем на новогодние каникулы. Я лично буду отмечать Новый год с семьей в Суздале. У многих традиция ехать на Новый год в теплые страны, а я хочу встретить праздник в России, тем более что и у нас сейчас тепло. Так что все будет традиционно, включая подарки под елочкой", — сказал он РИА Новости.

Председатель фракции" Единая Россия" Сергей Неверов надеется улучить возможность отправиться южнее. "Буду отмечать дома с семьей. Если появится возможность такая, на два-три дня, может, получится долететь с семьей подышать свежим воздухом, покататься на лыжах, конечно, в наш любимый Сочи", — сказал Неверов РИА Новости.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак останется дома, в кругу близких. "Новогодние и рождественские праздники традиционно семейные. Поэтому я провожу их всегда дома в кругу близких и друзей", — сказал он РИА Новости.

Известный российский режиссер Никита Михалков также останется дома, но его праздник будет коротким. "Я как всегда буду отмечать дома на Николиной горе. И уйду (спать) раньше всех", — сказал Михалков

Соленый арбуз и пельмешки

Владимир Жириновский в беседе с РИА Новости был многословнее других, он не только посетовал на дороговизну московских ресторанов, но и поделился своими необычными гастрономическими пристрастиями. Предновогодняя суета лидеру ЛДПР, очевидно, не по душе, несмотря на словоохотливость по данному вопросу. "Эта тема очень важная, но мы всегда проблему создаем. Уже за две-три недели люди начинают думать, вот, к кому пойти в гости, кого там пригласить. Я пытался в этом году отработать вариант ресторана, я давно не встречал Новый год в ресторане, но я стал узнавать цены, бешеные цены: 60 тысяч (рублей) с человека, 50 тысяч. А поскольку я хотел пригласить знакомых, друзей, человек 10, получается, 500-600 тысяч я должен был заплатить за, значит, встречу Нового года в ресторане. Меню: я же не могу там сделать то, что я хочу, я выбираю из того, что они делают. Может быть, я захочу там пельмешки, а мне уже ночью там никто не подаст. Или поросенка, а там не заказывал", — рассказал Жириновский.

Жириновский призвал сограждан быть умеренней в еде, а нарезке предпочесть сосиски, пельмени он и тут упомянул рефреном. "Ну зачем пять салатов, пять вторых, нарезка? Вот эту нарезку надо убрать вообще. Мне кажется, сосиски отварить можно, пельмешки отварить можно и винегрет. И достаточно!" — поделился Жириновский своими предпочтениями.

У лидера ЛДПР на столе будут необычные соленья: в банки закатан арбуз. По его мнению, лучшим финалом новогоднего празднества станет отбой в половину первого ночи. А утром Жириновский зовет всех позавтракать с ним в гостинице "Москва", он при этом думает, что в 08.00 для большинства отмечающих будет самый разгар сна, очевидно, не учитывая, что для многих утром празднование вовсе не заканчивается. "Так сказать, у входа в гостиницу — там один вход со стороны Манежа. Я не рискую ничем, потому что вы все будете дрыхнуть, поэтому практически никто не придет. А если кто-то придет, то этот человек, видимо, меня очень уважает, мы вместе позавтракаем", — сказал Жириновский.