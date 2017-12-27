Дачи, пьесы, сосиски: как российские политики встретят Новый год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские чиновники, политики и правозащитники в большинстве своем встретят Новый год дома: кто-то поставит авторскую пьесу, кто-то планирует жарить шашлыки по пояс в снегу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в половину первого ляжет спать, а в восемь утра зовет всех на совместный завтрак, депутат Наталья Поклонская отправится в новое удивительное место, а глава "Справедливой России" Сергей Миронов — в теплый город Суздаль.
Корреспонденты РИА Новости опросили ньюсмейкеров об их планах на новогоднюю ночь. Оказалось, что встречать дома с семьей планирует большинство политиков и чиновников.
Творческое объединение "дача"
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов встретит Новый год драматически. "Мы всей семьей соберемся на даче — с детьми, внуками и близкими друзьями, как обычно, поставим какой-нибудь домашний спектакль. Я напишу маленькую пьеску, и всей семьей поставим", — сказал он.
Его коллега по правозащитному цеху, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сказала, что 31 декабря будет дома с родственниками. Детский омбудсмен Анна Кузнецова также будет встречать Новый год дома под елкой с семьей.
35.7%До пяти тысяч рублей
15.8%От пяти до десяти тысяч
14.0%Более десяти тысяч
34.5%Не собираюсь покупать подарки
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что поедет на дачу и ждет снега. "Буду встречать Новый год с семьей в Подмосковье, все максимально на улице, так как живу за городом, елка наряжена реальная опять же на улице, плюс костер и шашлыки по пояс в снегу. Если снег будет", — сказал он.
Удивительное новое место
Володин сказал, что многие коллеги останутся дома с близкими. "Кто-то поедет, возможно, покататься на лыжах в Сочи. Среди моих коллег такие точно есть", — добавил он.
Депутат Поклонская сообщила, что 1 января встретит в сказочном месте с самым близким человеком. "С самым родным и близким человеком в удивительном сказочном месте, в котором никогда не была раньше. В Новом году расскажу, где это", — рассказала она о своих планах.
Дома этот Новый год встретит и экс-министр финансов Алексей Кудрин. В школе его часто просили нарядиться в костюм Деда Мороза, потому что он был самым высоким в классе, поделился Кудрин воспоминаниями.
Министр труда Максим Топилин отпразднует Новый год дома в Москве с семьей, сообщили в его пресс-службе.
Замминистра образования, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сказал РИА Новости, что будет дома с семьей, в таком формате его привлекает волшебная составляющая русской зимы. "Новый год у нас традиционно отмечается дома, за праздничным ужином. Это прекрасная возможность, чтобы побыть с семьей, пообщаться с родными, поиграть с детьми, выйти на прогулку. В каникулы мы обычно остаемся в России, потому что нигде больше нет такой волшебной зимы. Надеюсь, к празднику выпадет побольше снега", — сказал он.
Суздаль как альтернатива югу
Отдыху в теплых странах предпочтет российскую зиму лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Скоро мы уйдем на новогодние каникулы. Я лично буду отмечать Новый год с семьей в Суздале. У многих традиция ехать на Новый год в теплые страны, а я хочу встретить праздник в России, тем более что и у нас сейчас тепло. Так что все будет традиционно, включая подарки под елочкой", — сказал он РИА Новости.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак останется дома, в кругу близких. "Новогодние и рождественские праздники традиционно семейные. Поэтому я провожу их всегда дома в кругу близких и друзей", — сказал он РИА Новости.
Известный российский режиссер Никита Михалков также останется дома, но его праздник будет коротким. "Я как всегда буду отмечать дома на Николиной горе. И уйду (спать) раньше всех", — сказал Михалков
Соленый арбуз и пельмешки
У лидера ЛДПР на столе будут необычные соленья: в банки закатан арбуз. По его мнению, лучшим финалом новогоднего празднества станет отбой в половину первого ночи. А утром Жириновский зовет всех позавтракать с ним в гостинице "Москва", он при этом думает, что в 08.00 для большинства отмечающих будет самый разгар сна, очевидно, не учитывая, что для многих утром празднование вовсе не заканчивается. "Так сказать, у входа в гостиницу — там один вход со стороны Манежа. Я не рискую ничем, потому что вы все будете дрыхнуть, поэтому практически никто не придет. А если кто-то придет, то этот человек, видимо, меня очень уважает, мы вместе позавтракаем", — сказал Жириновский.