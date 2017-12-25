Улицы вокруг Кремля перекроют 26 декабря из-за Общероссийской елки

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Варварку и Москворецкую улицы перекроют в Москве 26 декабря в связи с проведением Общероссийской елки, сообщили в понедельник в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Завтра с 8.30 до 15.00 мск в связи с проведением Общероссийской новогодней ёлки будут перекрыты улицы Варварка и Москворецкая, а также Большой Москворецкий мост и Васильевский спуск", — говорится в сообщении.

В связи с планируемыми ограничениями водителям необходимо заранее выбирать маршруты объезда.

Общероссийская новогодняя ёлка традиционно состоится в Государственном Кремлевском Дворце. Как сообщалось ранее, на новогоднее мероприятие приглашены порядка 5 тысяч детей из федеральных округов Российской Федерации.