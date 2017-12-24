В Магаданской области встретили корякский Новый год

МАГАДАН, 24 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магаданской области в воскресенье встретили корякский Новый год — Туйгивин, он отмечается в дни зимнего солнцестояния.

В оленеводческих стойбищах в это время проводят множество обрядов, приветствуют солнце, "кормят" огонь и загадывают желания. В Магадане постарались встретить Новый год в корякских традициях.

Праздник Туйгивин начинают с жертвоприношения и "кормления огня". Раньше в жертву приносили оленя, сейчас вместо него — снежная фигура этого животного. А дальше участники начинают "кормить" огонь. По традиции, в костер бросают кусочки хлеба и загадывают желание.

"Я загадала, чтобы все жили дружно — русские, коряки, чукчи, эвены. Чтоб люди уважали друг друга и любили, чтобы было счастье и мир на земле", — говорит жительница Магадана Виктория Фирсова.

Новогодние желания, верят коряки, обязательно сбудутся. Так что желающих покормить костер на празднике очень много. У костра есть и другое предназначение. В Магадане сейчас минус 25 градусов, так что гости и участники праздника приходят к нему и просто погреться.

© РИА Новости / Людмила Щербакова Жители Магаданской области встретили корякский Новый год - Туйгивин. 24 декабря 2017 © РИА Новости / Людмила Щербакова Жители Магаданской области встретили корякский Новый год - Туйгивин. 24 декабря 2017

Здесь же магаданцев угощают горячим чаем и булочками. А тем, кто помладше предлагают поучаствовать в национальных корякских играх. Перепрыгивание через множество преград тоже хорошо помогает согреться.

Еще одно соревнование — сложнее: нужно набросить хомут на рога оленя. Это, говорит Иван Иттек, не раз бывавший в оленеводческих стойбищах, искусство сродни снайперскому.

"Да, я сравнил бы это с искусством снайпера, нужно очень много опыта, чтобы получилось. Представьте, в тундре идет тысяча оленей, в ряд по пять особей, а поймать нужно одного. И оленеводам это удается", — рассказывает он.

Праздник Туйгивин коряки традиционно отмечают в дни зимнего солнцестояния. В это время в оленеводческих стойбищах жизнь как бы замирает, у оленеводов появляется время на празднования.

"У нас начинается Новый год с солнцестояния. Сейчас, в зимний период, когда у нас стадо в основном отдыхает, мы празднуем. Коряки на стоянке, жизнь как бы замирает. А летом у нас нарождается новая жизнь, мы кочуем каждые три дня. Там уже не до праздников", — поясняет старейшина магаданской корякской общины Надежда Хай-Хуттык.

Туйгивин — это еще и праздник ожидания весны. День вскоре пойдет на прибыль, и значит, зима уже отступает. В оленеводческих национальных бригадах Колымы в эти дни также проводят корякские обряды, в ходе которых северный народ приветствует Солнце и благодарит духов Матери-земли за увеличение светового дня.