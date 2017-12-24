Главный Дед Мороз пообещал ответить на все письма чеченских детей

Главный Дед Мороз России во время массового мероприятия на площади Ленина в Новосибирске. 15 ноября 2017

Главный Дед Мороз России во время массового мероприятия на площади Ленина в Новосибирске. 15 ноября 2017

ГРОЗНЫЙ, 24 дек – РИА Новости. Чеченские дети передали главному Деду Морозу лично десятки писем с пожеланиями, волшебник, прилетевший в Грозный спецрейсом в воскресенье, обещал ответить каждому.

Дед Мороз принял участие в новогоднем представлении в грозненском центре образования им. Ахмата-Хаджи Кадырова и детском саду №5 "Дики" в Грозном.

"Ребята написали мне хорошие пожелания и письма, которые я обязательно прочитаю и отвечу каждому. В Чечне такие хорошие ребятишки, которые улыбаются, а у меня прямо сердце радуется, и это для меня самый лучший подарок к Новому году" — рассказал Дед Мороз журналистам. Он отметил, что из Чечни направится в Вологду зажигать огни на главной елке страны.

В Грозном Дед Мороз проведет еще главную президентскую елку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В ноябре глава Чечни в своем Telegram-канале рассказал, что пригласил Деда Мороза в республику. Он поведал, что зимний волшебник тоже пригласил его в свою резиденцию, о чем он мечтал с детства.