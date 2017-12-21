В Москве для запуска фейерверков подготовили 36 площадок в 12 округах

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Новогодние фейерверки 1 января можно будет увидеть на 36 площадках во всех 12 округах российской столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы салют украсит небо над Парком Горького, у Москворецкого моста и в саду "Эрмитаж". Всего в ЦАО подготовлено семь специальных площадок. На северо-востоке столицы будут запущены салюты на Новгородской улице в районе Лианозово и у памятника советскому ученому Мстиславу Келдышу на аллее Космонавтов (станция метро "ВДНХ"). Жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) смогут увидеть салют в первом микрорайоне города Московский и в Центральном микрорайоне поселка ЛМС. Для жителей Зеленограда фейерверки запустят на Озерной аллее.
По данным портала, в начале декабря пользователи "Активного гражданина" проголосовали за программу новогодней ночи в 20 парках. Среди них Парк Горького и парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж", Таганский, Измайловский, Перовский и Лианозовский парки. В голосовании "Встречаем Новый год в парке!" участвовали более 170 тысяч человек. Как сообщается, большинство респондентов (в среднем — 28,83%) хотели бы, чтобы в парках запускали фейерверки.