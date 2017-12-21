Губернатор Петербурга считает лучшим подарком на Новый год любовь близких

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко будет отмечать Новый год в кругу семьи, а лучшим подарком считает любовь и улыбки близких.

"Лучший подарок, который мне могут сделать родные и близкие, – это их любовь, улыбки. Это, пожалуй, самое главное. Отмечать Новый год собираюсь как обычно — в кругу семьи, за праздничным столом с традиционным набором блюд", — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

Он также рассказал, что обычно дарит родным смешные сувениры, а внукам — игрушки. "У меня немного времени для того, чтобы ходить по магазинам, да и сложно это сделать. Сейчас люди меня часто стали узнавать. Близким я обычно дарю какие-нибудь интересные, смешные сувениры. Как правило, угадываю. Раньше у меня всегда получалось выбрать что-то подобное. Вот с внуками проблем точно не будет – они любят игрушечные машинки", — отметил Полтавченко.

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