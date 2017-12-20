Москву украсили елки от дизайнеров Юдашкина, Чапурина, Сергеенко

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Семь елок, украшенных ведущими российскими дизайнерами: Валентином Юдашкиным, Игорем Чапуриным, Ульяной Сергеенко, Катей Добряковой, Юлией и Алисой Рубан, Анастасией Романцовой и Юлией Калманович — появились на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Кузнецком мосту в Москве.

Основным мотивом в оформлении елок стали любимые сказки и театральные постановки.

"Приятно, что в оформлении городских пространств участвуют творческие люди – модельеры и дизайнеры. Москва за последние годы вошла в число мировых законодателей мод. Архитектура Москвы, наше искусство и театр в том числе востребованы как никогда", — заявила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина журналистам.

Она напомнила, что по предложению известных театральных деятелей уличные мероприятия в 2018 году посвящены театру.

В гостях у сказки

Кутюрье Валентин Юдашкин при создании декора новогодней елки вдохновился сказкой "Морозко" и очарованием зимней природы. Елка украшена шарами, бусами, бантами, колокольчиками и снежинками в бело-голубых и серебряных тонах.

"Чарующие заснеженные пейзажи, причудливые морозные узоры, сказочный лес с деревьями, укутанный снегом, все это волшебство и красота природы восхищает", — рассказала журналистам дочь модельера Галина Юдашкина.

Любимые всеми с детства сказки Александра Пушкина вдохновили подругу кандидата в президенты Ксении Собчак, модельера Ульяну Сергеенко.

Представитель модного дома Сергеенко рассказала журналистам, что образы Пушкина: кот ученый, белочка с золотыми орешками, Царевна-Лебедь и многие другие — знакомы всем с детства, они "развивают сентиментальные коды".

"Сказкой о рыбаке и рыбке" Пушкина вдохновился еще один известный модельер — Игорь Чапурин. Елку он украсил стальными стилизованными рыбками.

"Мне очень приятно во второй раз стать частью столь любопытного новогоднего проекта. Я обратился к одной из самых любимых сказок и постарался трактовать ее сюжет в близкой мне эстетике и в духе современного дизайна", — сказал Чапурин журналистам.