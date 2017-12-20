Дед Мороз и эстонский Йыулувана вручили подарки детям городов двух стран

ТАЛЛИН, 20 дек — РИА Новости. Традиционная встреча российского Деда Мороза и эстонского Йыулуваны (Рождественского Старца) состоялась в среду на мосту "Дружба", который соединяет Россию и Эстонию, после чего сказочные персонажи вручили подарки детям из Нарвы и отправились поздравлять ребят российского Ивангорода, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Дед Мороз и Йыулувана сначала поприветствовали руководство города Нарвы и его жителей на Петровской площади, затем вручили подарки ребятишкам из детского сада "Сипсик" и детского отделения Нарвской больницы, после чего отправились поздравлять детей Ивангорода. Вечером они примут участие в открытии елки на площади около гостиницы "Витязь", — говорится в сообщении.

Встреча на границе и совместное посещение двух приграничных городов — традиционное предрождественское мероприятие, которое впервые состоялось в 2005 году.