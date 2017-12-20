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Пермские елки и датские пихты: в Москве открылись елочные базары

16:3620.12.2017
(обновлено: 17:33 20.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЕлочный базар на Тверской улице в Москве. 20 декабря 2017Елочный базар на Тверской улице в Москве. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Ксения Густова. Елочные базары открылись по всей Москве в среду: главный праздничный атрибут можно приобрести на более 230 площадках, в этом году москвичам предлагаются отечественные деревья из Перми и Саратова, а также зарубежные хвойные.

Новогодняя инсталляция на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Как рассказал глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк, цена на отечественную елку в этом году начинается от 800 рублей за метр.

Корреспондент РИА Новости посетила открытие одного из столичных елочных базаров в самом центре Москвы, узнала, какие живые деревья смогут купить москвичи, а также попытала счастье и загадала желание при встрече с Дедом Морозом.

Какой вы герой новогоднего фильма (new)
© Инфографика
Какой вы герой новогоднего фильма

Датские пихты на Тверской 

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Центральной точкой открытия стал елочный базар на Тверской улице. Здесь даже самый притязательный покупатель сможет удовлетворить все свои потребности при выборе хвойной красавицы: сюда привезли элитные пихты из датского города Оденсе, рассказал РИА Новости продавец елочного базара Антон Гущин. Цены на такие деревья выше обычных – почти от 7 до 10 тысяч рублей. Однако, как заверяет Гущин, цена на эти пихты оправдываются своей красотой и насыщенным ароматом.

"Конкретно эта пихта считается элитным деревом и стоит подороже, чем наша обычная ель, потому что она попышнее, позеленее, цвет у нее поярче, эдакая елка с картинки. В среднем же отечественная ель обойдется в 2,5-3 тысячи рублей", — рассказал он, добавив, что именно эти деревья имеют яркий ароматный запах.

"Сейчас на улице это, возможно, не так ощущается, но в тепле, когда они отмякнут, аромат будет очень сильный и приятный", — сказал он.

За первый час работы на Тверской, поделился Гущин, успели заказать одну самую высокую елку. При этом сам он признался, что еще не решил, какую елку поставит дома. "У меня дома есть искусственная, но я еще не решил, ставить ее или все-таки купить живую", — сказал он.

А подарки будут? 

Новогодние игрушки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Открывать елочные базары в центр Москвы приехали и Дед Мороз со Снегурочкой, которые привлекли с главной улицы десятки зевак. Люди наперебой просили их сделать селфи, а одна мама, огорченная тем, что была без детей, попросила волшебника записать для них поздравление. Тут же отозвались другие горожане — одни просили Мороза поздравить внуков, другие сетовали и обращались к Дедушке с просьбой в шутку немного поругать тех, кто не слушался весь год или ленился учиться. Сам же Мороз уверял, "учеба — это не главное: важнее иметь доброе сердце".

"Москвичи интересуются: Дедушка Мороз, почему у нас зимы нет, на улицах лужи? Отвечаю: зима придёт, не волнуйтесь! Вы все покатаетесь и на коньках, и на лыжах. Все будет, но в свой срок", — заверил волшебник.

"А подарки будут?" — воскликнул маленький мальчик из толпы. Дед Мороз не заставил ждать с ответом: "Мои подарки — это исполнение желаний", и тут же предложил каждому загадать желание, а для того чтобы проверить, исполнится ли оно, нужно было тянуть праздничные шары из его мешка: вытащил серебристый (а он один) — сбудется.

Попытать удачу решила и корреспондент РИА Новости: загадав желание, она поспешила к волшебнику за заветным шаром, но достала не тот. "Не огорчайся, желание все равно исполнится, но нужно подождать", — подбодрил дедушка.

А потом он обратился ко всем: "Утром первого числа, особенно это касается детей, всем быстренько под елочку! Там будет для вас лежать самый хороший подарок", — сказал Дед Мороз.

Украшение елочными игрушками главной новогодней елки в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Особую атмосферу праздника на главной улице создавали новогодние музыкальные хиты: Last Christmas, Jingle bells, доносящиеся из колонок, разноцветная подсветка и сияющие елки, украшающие каждый вход в здания.

Как рассказала РИА Новости жительница Москвы, родители, когда она была маленькой, ставили елку каждую зиму, и сама она, будучи взрослой, старалась придерживаться такой традиции, но уже несколько лет из-за переездов приходится ее нарушать.

"Последние три года, так почему-то складывалось, я постоянно переезжала, поэтому никак не могла купить елку. Но в прошлом году, наконец, мы с мужем решили, что праздник без этого — вовсе не праздник, и купили-таки елку, правда, искусственную, и в этом году поставим ее. А живые деревья мне, если сказать честно, жалко — пусть бы в лесу стояли. Хотя все мои друзья считают, наоборот, живое дерево — лучший новогодний атрибут, и хвойный аромат создает новогоднее настроение", — сказала женщина.

Спешите за покупкой 

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© Фото : предоставлено пресс-службой "Артека"
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Приобрести елки можно будет до 31 декабря, почти все базары работают с 10.00 до 22.00, при этом Немерюк посоветовал горожанам покупать деревья заранее, пока есть выбор, и не оставлять покупку на последний день, когда елок на некоторых точках может не остаться.

Судьбу нереализованных деревьев, по его словам, будут решать сами продавцы.

"Это на усмотрение самих продавцов этих елок, если они готовы кому-то пожертвовать, я думаю, что они могут их просто подарить 31 числа. Уже, скажем так, после 21 часа, когда будет понятно, что уже, наверное, все желающие приобрели живые ели", — сказал Немерюк.

Он добавил, что все открывшиеся елочные базары заготовили достаточное количество деревьев для всех желающих.

Чиновник напомнил горожанам о недопустимости нелегальной продажи елок. "Если говорить о нелегальных точках продажи, они иногда возникают, пресекаются сотрудниками полиции. Штраф на физических лиц достигает 10 тысяч рублей, на юридических — 200 тысяч рублей, в случае повторного выявления такой штраф будет составлять до полумиллиона рублей", — заключил он.

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