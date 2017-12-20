На зимние праздники в Москву приедет много туристов из Китая

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лидерами по числу иностранных туристов, которые приедут в Москву на предстоящие зимние праздники, станут жители Китая, сообщил РИА Новости первый замруководителя столичного департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

Он рассказал, что среднегодовая загрузка отелей сейчас превышает 70%, а в период проведения городских праздников и фестивалей достигает 85-90%.

"Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года стал еще одним драйвером развития отрасли гостеприимства. На протяжении нескольких последних лет структура турпотока остается неизменной – первое место по посещаемости занимают туристы из Китая, и зимний сезон 2017-2018 годы не станет исключением", — пояснил Кондаранцев.

Он добавил, что окончательные итоги по посещению Москвы в период праздников будут подведены после окончания фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартует 22 декабря.