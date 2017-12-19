На катке ВДНХ в новогоднюю ночь выступят три музыкальных коллектива

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Музыкальные группы Lucille Crew, OSOG и N.O.H.A выступят 31 декабря и 1 января на Главном катке страны на ВДНХ, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На уникальной сцене, оформленной в виде ракеты, выступит музыкальный коллектив Lucille Crew, который не оставит равнодушным ни одного из гостей новогодней ночи, а сразу после боя курантов и праздничного фейерверка на сцену выйдут зажигательная группа OSOG из Израиля и интернациональный коллектив N.O.H.A.", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Lucille Crew — группа, исполняющая музыку в стиле хип-хоп, соул, фанк и ближневосточного фольклора. Композиции электронной группы N.O.H.A. включают в себя как лучшие традиции drum and bass, так и элементы джаза, хип-хопа и фанка. Коллектив из Тель-Авива OSOG исполнит песни Тома Уэйтса и американский фолк.

Сообщается, что сцена новогодней программы ВДНХ представит собой медийное полотно с космическими спецэффектами и лазерными установками. Со сцены прозвучит новогоднее поздравление космонавтов с МКС. Последние десять минут каждого часа будет отдан зрителям: ведущий возьмет у желающих интервью, которое будет транслироваться на главный экран сцены. Помимо этого каждый час на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы, на которых участники разучат движения для участия в танцевальных флешмобах. В праздничную ночь на катке ВДНХ ожидается более 4 тысяч гостей.

Выступление музыкальных коллективов состоится 31 декабря с 21.00 до 00.00 и 1 января с 00.00 до 03.00. Стоимость билета для взрослых составит 1,5 тысячи рублей, для детей — 750 рублей.