К новогодним праздникам в городе Кировск Мурманской области появились сразу две новые зимние достопримечательности — ледяная "Гиперборея" и "Снежная деревня". Постройки из снега и льда — в фотоленте Ria.ru.
Ледовый город и снежная деревня у подножия Хибин
14:0009.01.2018
(обновлено: 16:08 09.01.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Снежную деревню" зимой возводят у подножия Хибинских гор начиная с 2008 года. Каждый раз это новое уникальное сооружение, со своими залами, коридорами и оригинальными узорами.
"Снежную деревню" зимой возводят у подножия Хибинских гор начиная с 2008 года. Каждый раз это новое уникальное сооружение, со своими залами, коридорами и оригинальными узорами.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛедовый город "Гиперборея в Хибинах" был организован на территории центрального стадиона "Горняк" в Кировске.
Ледовый город "Гиперборея в Хибинах" был организован на территории центрального стадиона "Горняк" в Кировске.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкС идеей построить ледовый город принадлежит санкт-петербургским архитекторам, а власти Кировска и руководство «Горняка» с радостью её подхватили
С идеей построить ледовый город принадлежит санкт-петербургским архитекторам, а власти Кировска и руководство «Горняка» с радостью её подхватили
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЛабиринт из коридоров, залов, комнат и закутков "Снежной деревни" простирается на 2400 квадратных метров. В этом году для его возведения в Хибины приехали около 50 мастеров из разных городов России.
Лабиринт из коридоров, залов, комнат и закутков "Снежной деревни" простирается на 2400 квадратных метров. В этом году для его возведения в Хибины приехали около 50 мастеров из разных городов России.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЛед для постройки элементов "Гипербореи" привозили с разных хибинских озер.
Лед для постройки элементов "Гипербореи" привозили с разных хибинских озер.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкСтены двадцати залов "Снежной деревни" украсили барельефы, изображающие героев мультфильмов и детских сказок, зимние виды спорта и традиционные забавы, а стены "Снежного проспекта" покрыты барельефами рыб, птиц, растений и животных.
Стены двадцати залов "Снежной деревни" украсили барельефы, изображающие героев мультфильмов и детских сказок, зимние виды спорта и традиционные забавы, а стены "Снежного проспекта" покрыты барельефами рыб, птиц, растений и животных.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкНад созданием "Гипербореи в Хибинах" работали почти 30 мастеров из Петербурга, комплекс занял больше половины стадиона "Горняк" в Кировске.
Над созданием "Гипербореи в Хибинах" работали почти 30 мастеров из Петербурга, комплекс занял больше половины стадиона "Горняк" в Кировске.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕсли "Снежная деревня" представляет собой почти "музей снега", то "Гиперборея" - объект интерактивный: тут можно покататься с горки и в санях, а также сесть на трон Борея.
Если "Снежная деревня" представляет собой почти "музей снега", то "Гиперборея" - объект интерактивный: тут можно покататься с горки и в санях, а также сесть на трон Борея.
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЛедовый город поделен на несколько тематических зон, посвященных "визиткам" областных городов, таким как мурманский Алеша, оленегорский Олень и субмарина из Североморска.
Ледовый город поделен на несколько тематических зон, посвященных "визиткам" областных городов, таким как мурманский Алеша, оленегорский Олень и субмарина из Североморска.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДругие элементы ледового города переносят посетителей в атмосферу античных времен, рассказывают о быте саамов или зимних видах спорта.
Другие элементы ледового города переносят посетителей в атмосферу античных времен, рассказывают о быте саамов или зимних видах спорта.
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