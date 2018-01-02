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Спасатели в сезон зимней рыбалки рассказали, как не провалиться под лед

11:1002.01.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗимняя рыбалка. Архивное фотоЗимняя рыбалка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ловля со льда требует от рыбаков постоянного соблюдения мер предосторожности, более прочным считается прозрачный и темный лед, а белый и смерзшийся со снегом любителям зимней рыбалки лучше обходить стороной, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Зимняя рыбалка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Рыболов должен уметь определять прочность льда, в том числе и по внешним признакам. Так, более прочным считается прозрачный и темный лед. Белый и смерзшийся со снегом – уже опасен. Такие места следует обходить или предварительно проверять пешней", — сообщили в ведомстве.

Выходить на лет МЧС рекомендует только в том случае, если его толщина достигает 6-7 сантиметров — более тонкий лед может не выдержать человека.

"Если вы вышли на тонкий лед, и он начинает трескаться или оседать, следует немедленно остановиться, перехватить пешню или взять ледоруб посередине, отойти назад скользящими шагами по ранее пройденному пути и лишь затем пойти по новому направлению или вернуться на берег", — советуют спасатели.

Северный Кавказ. Архивное фото
© РИА Новости / В. Логинов
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Также не рекомендуется подходить близко к зарослям камышей, осоки, к затопленным кустам — возле них лед обычно тоньше.

В период становления льда на водоемах нельзя собираться группами около одной лунки, так как лед может не выдержать тяжести нескольких человек и проломиться. Лунки лучше сверлить на расстоянии 5-6 метров одна от другой, предупреждает ведомство.

Как спасти провалившегося под лед

МЧС советует при выходе на лет иметь при себе прочную и длинную веревку с небольшим грузом на конце. Ее можно забросить, если потребуется оказать помощь человеку, очутившемуся в воде. Нести такую веревку должен идущий сзади на безопасном расстоянии.

Если человек провалился, подходить к полынье нужно осторожно, лучше подползти по-пластунски. За 3-4 метра нужно протянуть пострадавшему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство.

Рыболовы-любители. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться", — предупреждает ведомство.

Как помочь себе, если вы провалились

"Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела она будет обламываться. Нужно широко раскинуть руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой", — рекомендуют спасатели.

Выбираться на поверхность в сторону более крепкого льда нужно спокойно, не делая резких движений. Для этого нужно опереться локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке. Вторую ногу нужно вытащить поворотом корпуса, после чего быстро выкатываться на лед.

Лов корюшки на Ладожском озере
© РИА Новости / Вадим Жернов
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"Выбравшись без резких движений, отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли, зовите на помощь", — добавили в МЧС.

Лыжникам и автомобилистам

Особую предосторожность на льду, по информации чрезвычайного ведомства, должны соблюдать лыжники. Находясь на льду, они должны освободить руки из петель на палках, расстегнуть крепления на лыжах, при переноске рюкзака снять одну лямку с плеча — эти меры предосторожности помогут своевременно освободится от мешающих предметов при проваливании под лед.

Автомобилистам и снегоходчикам МЧС напоминает, что во время становления льда запрещено выезжать на лед на транспортных средствах вне специализированных ледовых переправ.

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