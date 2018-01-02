У подножия Хибин построили "снежную деревню" с галерей ледовых скульпутур

КИРОВСК (Мурманская область), 2 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Уникальные сооружения "Снежная деревня" и галерея ледовых скульптур общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров открылись в городах Кировск и Апатиты Мурманской области у подножия Хибинских гор. Организаторы ожидают рекордное количество гостей нынешней зимой, прежде всего, в новогодние каникулы, и надеются побить рекорд в 40 тысяч посетителей, сообщил РИА Новости директор экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня" Владимир Комягин.

"Снежная деревня" гармонично вписалась в зимний хибинский ландшафт – на фоне величественных заснеженных гор, которые словно защищают ее от северных ветров, она кажется небольшим сугробом. Сложно поверить, что длинный лабиринт из коридоров, залов, комнат и закутков занимает 2,4 тысячи квадратных метров – это даже больше тех 2014-х квадратных метров, что были зафиксированы в 2012 году в Книге рекордов России как площадь самого крупного сооружения из снега.

© Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области

Снег как природное богатство

Каждый год снежные строители и скульпторы выбирают тему для оформления деревни. В 2012 году она была посвящена предстоящим Олимпийским играм в Сочи, в 2013-м темой оформления стала "Машина времени" — посетители могли, путешествуя по снежным лабиринтам, переноситься из одной исторической эпохи в другую. Деревня-2015 приглашала гостей в путешествие по сказкам народов мира. В прошлом году была выбрана патриотическая тема – "Россия как бренд": строители и скульпторы изобразили все то, с чем Россия ассоциируется у жителей и иностранцев.

В этом году в команде снежных строителей разгорелись жаркие споры – чем удивить посетителей новой деревни. В итоге победила очень простая тема, которая, как говорится, лежит на поверхности. "Мы подумали: если бы не было снега, не было бы и самой снежной деревни. Мы решили отдать должное этому природному ресурсу. Его, как и другие природные ресурсы, тоже нужно умело использовать. Сейчас мы понимаем, что снег – наше северное богатство, то, чем мы можем удивлять, то, за чем сюда приезжают туристы из стран, где снега нет", — говорит Владимир Комягин.

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Именно ему в 2008 году пришла в голову идея построить сооружение из снега, причем тогда он плохо представлял себе, как в конечном итоге будет выглядеть строение – вспоминал детство и рытье ходов в снегу, возведение снежных крепостей. Приступая к строительству десятой деревни, Комягин резюмирует – за эти годы технология строительства была отработана до мелочей.

Для возведения стен используют специальные каркасы и огромный шар. Строительный материал используют искусственный, нагнетая его снежными пушками. "Натуральный снег – материал капризный, да еще нужно, чтобы его было достаточное количество. Снег искусственный – белее, из него проще строить", — рассказывает экскурсовод деревни Светлана Никитина.

© Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области

Деятели снежных искусств

После объявления темы фантазия снежных скульпторов и дизайнеров разыгралась. Создать свое произведение в деревню приехали около 50 мастеров из разных городов России – от Хабаровска до Петрозаводска. После того, как были готовы своды, снежные творцы приступили к отделке.

Стены двадцати залов украсили барельефы: герои мультфильмов и детских сказок, зимние виды спорта и традиционные забавы. В одном из залов открылась "Почта Деда Мороза", где в ледяной ящик можно опустить письмо зимнему волшебнику. В другом посетителей окружают верования коренных народов севера – саами.

Стены "Снежного проспекта" покрыты барельефами рыб, птиц, растений и животных. Один из залов прославляет исторических персонажей – полководческий талант Александра Невского в битве на Чудском озере и хитрость Ивана Сусанина.

Как рассказывает экскурсовод, многие дизайнеры работали по ночам в свете мощных прожекторов, чтобы к открытию деревни посетители могли почувствовать себя в настоящей зимней сказке.

© Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области

Галерея ледяного искусства

В прежние годы одной из самых необычных достопримечательностей "Снежной деревни" оставался Ледяной ЗАГС, где молодожены могли заключить брак. Сюда приезжали пары из разных городов и соединяли свои судьбы под снежными сводами.

В этом году организаторы деревни решили отказаться от Дворца бракосочетания в пользу другого сооружения, которое, как они надеются, будет пользоваться не меньшей популярностью. "ЗАГС мы не стали строить, он экономически не очень выгоден, спрос небольшой. Это все же эксклюзивный продукт. Мы решили перепрофилироваться и открыть второй объект в городе Апатиты (в 24 километрах от Кировска) – он называется "Галерея ледовых скульптур", — рассказывает Комягин.

Сама галерея занимает также площадь около 2,4 тысяч квадратных метров – 1,5 тысячи закрытых коридоров и 900 метров открытого пространства. Лед для всех скульптур используется местный – он чистый и прозрачный, в отличие от, например, финского, который имеет желтоватый оттенок. "Все залы наполнены скульптурами, которые находятся в комфортных условиях, они не будут портиться от климатических условий и, надеемся, простоят до апреля", — говорит директор комплекса.

По его мнению, Апатитам не хватало такого яркого зимнего проекта. В обоих городах в конце февраля пройдет ставший уже традиционным и популярным фестиваль "Снеголёд", когда самые искусные мастера со всей России и разных стран мира соревнуются в создании произведений на время. И тогда в деревне собираются сотни зрителей. В этом году скульпторы будут вновь создавать свои творения – снежные скульптуры появятся в Кировске, а ледовые — перед входом в галерею.

© Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области © Фото : Анастасия Яконюк Экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" в Мурманской области

Любители снега из Азии

Рекорд посещаемости "Снежная деревня" побила три года назад – тогда посмотреть на зимнее чудо приехало около 40 тысяч туристов. В прошлом году произошел заметный спад – новогодние каникулы выдались очень морозными, и напугали многих посетителей.

"С учетом того, что у нас теперь два объекта в двух городах, и то, что в Кировск можно попасть, только проехав через Апатиты, мы надеемся побить рекорд в этом году. Кроме того, такая галерея, как у нас, является единственным подобным сооружением во всей России", — улыбается Комягин.

По его словам, большая часть туристов, посещающих деревню, – жители Мурманской области. Многие приезжают в Хибины из других городов России – кататься на лыжах – в Хибинах расположены горнолыжные курорты мирового уровня.

Среди иностранных туристов преобладают посетители из Китая, Таиланда и других азиатских стран – для них снег вообще в диковинку, а уж сооружения изо льда и снега и вовсе чудо природы и человеческого мастерства. "На наш фестиваль "Снеголёд" в этом году сделали заявку скульпторы из Мексики. Это нам очень приятно. Мы пообещали принять их вне конкурса", — рассказывает директор комплекса.

"Снежная деревня" будет принимать посетителей до 1 мая, ближе к лету сооружение растает. А там – небольшие каникулы и снова – браться за лопату, ведь зима в этих местах длится почти девять месяцев. Владимир Комягин уверен, что спрос на яркие впечатления, на новогодние чудеса и зимние сказки сохранится "при любой погоде", как бы ни менялась мода на развлечения.