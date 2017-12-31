В Абрау-Дюрсо на Новый год пройдет хоровод снеговиков и фестиваль шашлыка

КРАСНОДАР, 31 дек — РИА Новости. Хоровод снеговиков, конкурс елок ручной работы и фестиваль шашлыка пройдут в новогодние дни в Абрау-Дюрсо, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"На фестивале шашлыка, который планируется провести в первую неделю празднеств на территории Усадьбы "Круглое озеро", всех гостей порадуют блюдами на мангале от бренд-шефа "Абрау-Дюрсо" Сергея Альшевского, а также предложат принять участие в конных прогулках и чайных церемониях. Кроме того, на ярмарке в центре Абрау-Дюрсо развернется конкурс на лучшие елки и новогодние игрушки ручной работы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самые интересные работы будут представлены на следующий день ярмарки, а победители получат ценные призы.

Кроме того, 6 января в Абрау-Дюрсо стартуют рождественские гуляния. Как отмечает ведомство, на территории Арт-парка для жителей и гостей поселка развернется хоровод снеговиков, будут работать сувенирные и кулинарные лавки, пройдут мастер-классы по приготовлению русских национальных блюд. Гостей праздника научат делать рождественские куклы, также они смогут принять участие в святочных играх и стать зрителями шоу снеговиков-барабанщиков, добавили в пресс-службе.