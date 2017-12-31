В МЧС призвали россиян к осторожности на новогодних праздниках

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС России напомнили россиянам об основных новогодних рисках, призвав во время праздников не злоупотреблять спиртным, осторожно обращаться с огнем, соблюдать правила на дорогах и на водоемах.

В памятке Сибирского регионального центра МЧС России отмечается, что основным источником опасности являются пожары, количество которых в новогодние каникулы существенно возрастает. Чаще всего трагедии происходят из-за злоупотребления спиртных напитков.

"Одна из самых частых причин гибели человека — пьяный сон с сигаретой в руке, поэтому не курите в постели, не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами, не перегружайте электропроводку", — советуют спасатели.

МЧС напоминает, что в зимний период пожары часто возникают из-за отопительных приборов, особого внимания требует печное отопление и электрообогреватели.

Опасность несут и пиротехнические изделия, если не соблюдать правила их использования. В частности, категорически запрещается использовать пиротехнику в закрытых помещениях, а также в местах массового скопления людей.

Осторожность нужно соблюдать на водоемах. "В нетрезвом состоянии любители подлёдного лова зачастую либо обмораживаются, либо, наоборот, получают ожоги от костра в рыбацких палатках", — сообщают в ведомстве. МЧС напоминает, что выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен и возможен только по официально разрешённым переправам.

Также сотрудники МЧС советуют обратить внимание на увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. По их словам, у водителей, отправляющихся в дальнюю поездку, при себе должны быть чай в термосе, бутерброды и спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс — пополнен. Также рекомендуют взять с собой в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор.

"Если вы оказались в опасной для жизни ситуации или стали очевидцем чрезвычайного для жизни человека происшествия, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России — 101 (набор номера с мобильного и стационарного телефонов)", — резюмируют в ведомстве.