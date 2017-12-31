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В МЧС напомнили правила безопасности при использовании пиротехники

11:4931.12.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФейерверк. Архивное фотоФейерверк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Праздничная пиротехника может стать причиной пожара и причинить вред здоровью, если при ее использовании не соблюдать правила безопасности, предупреждает МЧС России.

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Пиротехнические изделия уже давно стали неотъемлемым атрибутом новогодних и рождественских праздников, но нельзя забывать, что "любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы", напомнили в ведомстве.

По данным столичного главка МЧС, количество пострадавших от пиротехники в новогодние и рождественские праздники в Москве за последние два года снизилось на 30%. В 2014 году от пиротехники ожоги получили 48 людей, в их числе 16 детей; в 2015-м — 48 и 10; в 2016-м — 33 и 5.

Как правильно выбрать пиротехнику

МЧС предостерегает от использования самодельных пиротехнических изделий. Фейерверки нужно приобретать только в местах официальной продажи, проверив, есть ли сертификат соответствия, а также инструкция на русском языке, срок годности, адрес или телефон производителя.

"При покупке фейерверков следует обращать внимание на упаковку: на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля изделия использовать нельзя", — рекомендует МЧС.

Где хранить

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хранить пиротехническую продукцию спасатели рекомендуют в сухом и темном месте, недоступном для детей. Не следует держать пиротехнику рядом с огнеопасными жидкостями, запалами и газовыми плитами. Нельзя оставлять пиротехнику на солнце, например на подоконниках или балконах, так как под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться.

В помещении, где хранятся взрывчатые вещества, ни в коем случае нельзя допускать возникновения огня, в том числе даже зажигать сигареты, спички и так далее. Также МЧС не рекомендует хранить пиротехнику в подвалах, гаражах, на улице, так как продукция может отсыреть и ей нельзя будет воспользоваться.

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Рекомендации по запуску фейерверков

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МЧС советует заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться — лучше осмотреть место днем. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны.

При сильном и порывистом ветре от проведения фейерверка спасатели рекомендуют отказаться. С осторожностью нужно отнестись и к запуску пиротехники в сырую погоду: если пиротехника простоит под дождем 3-5 минут, гарантии успешного запуска нет.

Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей: промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей.

Планируя запуск фейерверков, нужно определить ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть трезвым.

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Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут.

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.

"И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия — ни до использования, ни после! Категорически запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования", — предостерегает МЧС.

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