Кинопремьеры января: "Большая игра", "Смерть Сталина" и "Темные времена"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Яркая и красочная картина "Величайший шоумен" с Хью Джекманом, фильм-набросок Стенли Тучи "Последний портрет" про скульптора Джакоммети, режиссерский дебют Аарона Соркина "Большая игра" с Джессикой Честейн, абсурдистская трагикомедия "Смерть Сталина", фильм Владимира Котта "Карп отмороженный" и драма про Уинстона Черчилля от Джо Райта "Темные времена" выйдут в российский прокат в январе.

Величайший шоумен

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По-голливудски красочный фильм про противоречивого антрепренера и шоумена, жившего в 19-м веке в США, Финеасе Тейлоре Барнуме в исполнении Хью Джекмана. Создатели картины решили отмести все неприглядные факты биографии Барнума и оставить только мюзикл про яркий мир цирка, который из небольшого шапито превращается в шоу, ставшее популярным во всем мире. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Зак Эфрон, Зендея Коулман и Мишель Уильямс. Режиссером выступил Майкл Грейси.

На сайте Rotten tomatoes картине поставили только 6 баллов из 10. Критикам пришлось не по вкусу, что единственной целью создателей стало развлечение аудитории в стиле Барнума в ущерб его непростой биографии. "Величайший шоумен" поверхностен и в сюжете, и в музыке, и в танце, и в режиссуре, которая рассказывает об уникальности, но в итоге достигает не звезд, а льстивой посредственности", — подчеркивает критик Эйприл Вульф.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Величайший шоумен" © 20th Century Fox Film Corporation (2017) Кадр из фильма "Величайший шоумен"

Последний портрет

Легкий фильм от актера Стэнли Туччи про художника Альберто Джакометти в исполнении Джэфри Раша и его бесконечные попытки написать идеальный по"ртрет американского критика Джеймса Лорда, которого сыграл звезда "Зови меня своим именем" Арми Хаммер. Они знакомятся на одной из выставок Джакоммети, и художник предлагает написать портрет американца, заверив, что это не займет больше двух дней. Однако проходят неделя за неделей, Лорд постоянно меняет билеты домой, тратя на это целое состояние, и постепенно понимает, что художник никогда не напишет картину, которая будет полностью его устраивать.

Неторопливый и ироничный фильм, снятый в блеклых цветах в стиле картин Джакоммети, сам напоминает некий кинематографичный набросок. "Это похоже на артхаусный эскапизм, но оно того стоит", — отметил рецензент Бэн Кролл.

© Olive Productions (2017) Кадр из фильма "Последний портрет" © Olive Productions (2017) Кадр из фильма "Последний портрет"

Большая игра

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Оскароносный сценарист, автор сериала "Западное крыло", "Социальная сеть" и "Стив Джобс" Аарон Соркин решит выйти из тени режиссера и самому поставить фильм. Свой дебют он решил посвятить режиссерский дебют реальной истории Молли Блум, которая, устав быть на вторых ролях, открыла собственное частное казино в Лос-Анджелесе, где играли кинозвезды, шейхи, миллиардеры. А потом ею заинтересовалась мафия и ФБР. Главную роль женщины-хамелеона Молли Блум исполнила Джессика Честейн. Также в картине снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

На Rotten tomatoes картине поставили 7,2 балла из 10. "Подгоняемый интригующей историей и невероятной актерской игрой Честней и Эльбы "Большая игра" стал достойным дебютом для писателя и режиссера Аарона Соркина", — отмечается на сайте.

© Entertainment One (2017) Кадр из фильма "Большая игра" © Entertainment One (2017) Кадр из фильма "Большая игра"

Хэппи энд

© Östereichisches Filminstitut / Arte France (2017) Кадр из фильма "Хэппи энд" © Östereichisches Filminstitut / Arte France (2017) Кадр из фильма "Хэппи энд"

Смерть Сталина

Михаэль Ханеке возвращается с холодной драмой о не менее холодной французской буржуазной семье, которая погружена в свои семейные неурядицы и кажется настолько лишена чувств, что все, что происходит как внутри их дома, так и за его приделами им абсолютно неинтересно. Отсутствием эмпатии поражены все поколения семьи — от старика Жоржа, который настолько устал от жизни, что готов покончить с ней сам, до тринадцатилетней Евы, готовой снимать попытки суицида дедушки на мобильный телефон. Примечательно, что действие картины разворачивается городке Кале на севере Франции, который является одним из главных хабов для мигрантов в Европе, но буржуазию эти проблему совсем не интересуют. Критики признают, что это не самая сильная, но все равно очень достойная работа классика европейского кинематографа.

Режиссер сериалов "В гуще событий" и "Вице-президент", лауреат премии "Эмми" Армандо Ианнуччи представляет свою версию сложной политической ситуации в СССР после смерти вождя советского народа Иосифа Сталина. В жанре политической сатиры он описывает дли перед похоронами безжалостного лидера, когда борьба за власть между приближенными Сталина приобретает безнравственные и параноидальные формы. Главные роли в картине исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Андреа Райзборо. Ианнучи сочетает абсурдный юмор с нечеловеческой жестокостью.

"Комедийный жанр так или иначе связан с нервным напряжением. Например, фарс напрямую связан с душевными переживаниями. Многие комичные моменты в первой половине фильма связаны с паникой. Мы рассказываем о людях, которые не знают, как поступить или что сказать, пытаясь угадать с ответом. Ведь любая ошибка может стоить им жизни", — отмечает режиссер.

© Free Range Films (2017) Кадр из фильма "Смерть Сталина" © Free Range Films (2017) Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Карп отмороженный

Елена Михайловна в исполнении Марины Нееловой скромно живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына (Евгений Миронов), работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Известный библейский сюжет, возвращение блудного сына, в интерпретации Владимира Котта оказывается актуальным в наши дни, когда поиски себя, водоворот якобы важных дел уводят нас от главного — того, что на самом деле имеет значение. Рассказанная без морализаторства и с чувством юмора, эта история не может оставить зрителя равнодушным, недаром картина получила приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и 15-го Международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке.

© Кинокластер (2017) Кадр из фильма "Карп отмороженный" © Кинокластер (2017) Кадр из фильма "Карп отмороженный"

Мешок без дна

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского / Rustam Khamdamov Studio (2017) Кадр из фильма "Мешок без дна" © Продюсерский центр Андрея Кончаловского / Rustam Khamdamov Studio (2017) Кадр из фильма "Мешок без дна"

Темные времена

Фильм-победитель Московского международного кинофестиваля Рустама Хамдамова "Мешок без дна" создан по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще". История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает Князю сказку, которая происходит в прошлом, повествующая о мистическом убийстве Царевича в лесу. Участники истории — свидетели этого преступления — рассказывают разные версии этого происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло. Главную роль в фильме сыграла Светлана Немоляева.

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Историческая драма от британского режиссера Джо Райта, которому не в первой снимать фильм в подобном жанре. После ревизии британской и русской классики и мелодрамы про первую мировую войну "Искупление" режиссер обращается к событиям Второй мировой и непростой ситуации, в которой оказывается избранный в самом ее начала на пост премьер-министра Британии Уинстон Черчилль. Ему предстояло решить непростую дилемму: либо подписать с нацистской Германией мировое соглашение и спасти британский народ чудовищной ценой, либо продолжать сражаться с нацистами, несмотря ни на что. Заручившись поддержкой своей супруги Клементины, Черчилль стремился воодушевить британский народ на борьбу с идеями национал-социализма и навязываемой гитлеровцами "свободой" до победного конца.

Главную роль в фильме сыграл Гэрри Олдман, Также в картине снялись Кристин Скотт Томас, Лили Джеймс, Стивен Диллэйн, Рональд Пикап и Бен Мендельсон.