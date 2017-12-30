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Новогодние каникулы в Москве: кино, шоу "Руслан и Людмила" и "Ну, погоди!"

12:3630.12.2017
(обновлено: 13:10 30.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве. Архивное фотоПразднование Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новогодние каникулы — прекрасное время для походов в кино, на выставки, в театр, детские праздничные представления. Так, москвичи и гости столицы смогут увидеть в праздничные дни премьеру фильма "Величайший шоумен", спортивную драму "Движение вверх", мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта", ледовое шоу "Руслан и Людмила", детское представление "Ну, погоди!".

Кино

Новогоднюю ночь можно встретить не дома за столом, а в кинотеатре "Октябрь" в декорациях старинного цирка, где 31 декабря сразу после обращения президента пройдет премьера фильма "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли. "Величайший шоумен" — байопик о Финеасе Тейлоре Барнуме, человеке, создавшем завораживающее представление-сенсацию, которое стояло у истоков мирового шоу-бизнеса. В программе вечера не только фильм, но и праздничный фуршет, сюрприз от Хью Джекмана, танцы до утра и розыгрыши призов.

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В преддверии Нового года в российский прокат вышла широко анонсируемая и ожидаемая спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о баскетбольном матче сборной СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене. Золото Олимпиады-72 стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Роль тренера сборной исполнил Владимир Машков, в фильме также сыграли Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров.

Дебютный фильм австралийца Мэтта Драммонда "Мой любимый динозавр" предназначен для семейного просмотра. По сюжету подросток находит странное существо и прячет у себя дома. Новый друг вскоре начинает стремительно расти и создавать хаос везде, где бы он ни появился. Взрослым это очень не нравится, но на защиту динозавра выходит команда местных подростков.

Еще одна лента, которую можно посмотреть всей семьей — продолжение российской кассовой франшизы про приключение трех богатырей. Действие мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта" начинается в новогоднюю ночь, когда богатыри встречают странное существо по имени Дурило, которое оказывается тринадцатым месяцем в году. Он никому особенно не нужен и потому пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Но на пути к мечте встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз, и даже сама принцесса Нефертити.

© 20th Century Fox Film Corporation (2017)Кадр из фильма "Величайший шоумен"
© 20th Century Fox Film Corporation (2017)
Кадр из фильма "Величайший шоумен"

Празднование Нового года на Манежной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Оливье можно съесть всегда". Почему не все празднуют Новый год
Веселая комедия "Праздничный переполох" от создателей французского кинохита "1+1" Эрика Толедано и Оливье Накаша повествует о нелегкой жизни организатора свадеб Макса (Жан-Пьер Бакри). Он бесконечно устал от молодоженов, которые пытаются сэкономить на закусках и орхидеях. Очередная свадьба в замке XVII века аккурат накануне дня рождения Макса оборачивается для него едва ли не катастрофой…

Фильм француженки-дебютантки Леонор Серрай "Молодая женщина" получил в этом году "Золотую камеру" на Каннском фестивале. Главная героиня Паула в исполнении Летиции Дош возвращается в ненавидимый всем сердцем Париж после разрыва со своим молодым человеком. Она пытается сбежать от проблем, но они нарастают, как снежный ком…

© Кинокомпания СТВ / Анимационная студия Мельница (2017)Кадр из мульфильма "Три богатыря и принцесса Египта"
© Кинокомпания СТВ / Анимационная студия Мельница (2017)
Кадр из мульфильма "Три богатыря и принцесса Египта"

Спектакли и шоу

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Мюзикл на льду Татьяны Навки "Руслан и Людмила" пройдет в праздники в ДС "Мегаспорт". В роли Людмилы — Навка, ее музыкальную партию исполняет Ани Лорак, роль Руслана исполняет пятикратный чемпион США в танцах на льду Петр Чернышев, а споет за него Александр Панайотов. Режиссером-постановщиком шоу стал Алексей Сеченов, участвовавший в сценографии концертов Пола Маккартни в Москве и Санкт-Петербурге. "Наш проект делается больше года, в его создании участвуют порядка 1,5 тысячи человек. В проекте примут участие фигуристы мирового уровня, в том числе Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Филипп Канделоро, Виктор Петренко и многие другие.

Еще одно ледовое шоу "Щелкунчик" поставил Илья Авербух. В образе Щелкунчика предстанет олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин, девочку Машу сыграет его партнерша по танцам на льду Татьяна Тотьмянина. В роли Мышиного короля — олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Шоу пройдет в ВТБ Ледовый дворец.

Необычный формат великой оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке Александра Легчакова можно увидеть в усадьбе Гончарова-Филипповых. Опера создана в иммерсивном формате, где зрители — участники всего происходящего. В новой постановке музыка в исполнении живого оркестра, хора и солистов искусно переплетена с драматической игрой актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и современной хореографией Олега Глушкова — в каждом спектакле задействовано более 70 исполнителей. В одном из составов роль Германа исполняет популярный певец Петр Налич.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТатьяна Навка в роли Людмилы в мюзикле на льду "Руслан и Людмила"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Татьяна Навка в роли Людмилы в мюзикле на льду "Руслан и Людмила"

Музыканты в костюмах Дедов Морозов в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Как Москва отметит Новый год
В дни школьных каникул с детьми можно отправиться на интерактивное квест-шоу "Поймай звезду!" с играми, приключениями, головоломками, которое пройдет в Крокус Сити Холле к 50-летнему юбилею мультфильма "Ну, погоди!". В шоу примут участие артисты Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Олег и Родион Газмановы, МакSим, Слава, Жасмин, Сосо Павлиашвили, Анастасия Стоцкая и другие.

Новогодний цирковой спектакль "Заколдованный принц" по мотивам новогодней сказки Гофмана "Щелкунчик" можно увидеть в Вегас Сити Холле. Разные жанры цирковых искусств представляют лучшие артисты в своих направлениях — призеры международных фестивалей. Театр, цирк и музыка слились воедино, дополнены яркими костюмами, видеопроекциями и красочными декорациями.

Премьерные спектакли "Теремок", рассчитанные на самую маленькую аудиторию от двух лет, пройдут в Мытищинском театре драмы и комедии "ФЭСТ". "У спектаклей для двухлетних детей есть целый ряд особенностей. В таком спектакле нельзя использовать затемнение сцены и зрительного зала, не следует включать слишком громкую музыку, в сюжете не должно быть полутонов, а сказочные злодеи должны быть смешными, комедийными персонажами, чтобы не вызывать чувство страха", — говорит режиссер-постановщик проекта "Спектакли для самых маленьких", заслуженный артист России Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Мари и Максим Маринин в роли Щелкунчика в новогоднем шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фигуристы Татьяна Тотьмянина в роли Мари и Максим Маринин в роли Щелкунчика в новогоднем шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик"

Выставки

Новогодний стол. Архивное фото
© Fotolia / BlueOrange Studio
Хакерская пора: чего остерегаться в новогодние праздники
В Третьяковской галерее на Крымском валу открылся первый именной зал мецената Владимира Некрасова, где представлены подаренные им 33 картины и две графические работы советского художника Гелия Коржева. В 1990–2000-х годах Коржев не работал с государственными институциями в России. Он продавал картины за рубеж частным коллекционерам. Третьяковская галерея, в собрании которой уже было 10 работ Коржева, теперь стала обладателем крупнейшего собрания произведений художника.

В ГМИИ имени А. С. Пушкина продолжает работу выставка "Передвижники и импрессионисты", на которой представлены 80 работ из коллекций крупнейших музеев России — ГМИИ, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и других.

Так же в ГМИИ можно увидеть выставку графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта (1862–1918) и Эгона Шиле (1890–1918). На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле экспонируются около 100 листов из собрания музея Альбертина (Вена).

© Фото : АГН "Москва" / Кирилл Зыков Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век" в ГМИИ им. А.Пушкина
© Фото : АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век" в ГМИИ им. А.Пушкина

Концерты

Дед Мороз из Великого Устюга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Разорение, а не праздник": что россияне просят в подарок на Новый год
"Академическая ёлка" пройдет в Московской консерватории с 3 по 6 января 2018 года. Сказку "Заколдованный мальчик" по мотивам легендарной книги Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции" прочтет актер Александр Олешко. В исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением дирижера Дениса Кирпанева прозвучат фрагменты из балетной музыки Людвига Минкуса. За 30 минут до начала представления в историческом фойе Консерватории гостей встретят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Детей ждут занимательные игры и конкурсы.

На елку для взрослых 2 января в клуб Red приглашает народный рэпер Noize MC (Иван Алексеев), который исполнит свои известные хиты.

В Кремлевском дворце 4 января состоится концерт "Брызги шампанского", в котором прозвучат популярные мелодии из оперетт и мюзиклов Штрауса, Легара, Кальмана, Оффенбаха, Дунаевского и Бернстайна и др. Их исполнят лауреаты международных конкурсов в сопровождении камерного оркестра "Времена года" под управлением Владислава Булахова.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРэпер Noize MC
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рэпер Noize MC

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!. Архивное фото
© Мосфильм (1975)
Новый год на телеэкранах: советская классика и розыгрыш миллиарда
Авторский вечер известного сатирика Михаила Жванецкого пройдет 6 января в Театрариуме на Серпухове. "Дежурный по стране" подведет итоги года ушедшего и обрисует перспективы года грядущего.

Популярная группа "Градусы" выступит 5 января в концертном зале Pre-party Hall на вечеринке Snow Party. Музыканты исполнят всенародные хиты "Режиссёр", "Голая", "Здорово, великолепно", а так же новый трек "Выходи за меня", созданный совместно с рэпером Кравцем (Павел Кравцов).

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