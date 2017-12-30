Новогодние каникулы в Москве: кино, шоу "Руслан и Людмила" и "Ну, погоди!"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новогодние каникулы — прекрасное время для походов в кино, на выставки, в театр, детские праздничные представления. Так, москвичи и гости столицы смогут увидеть в праздничные дни премьеру фильма "Величайший шоумен", спортивную драму "Движение вверх", мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта", ледовое шоу "Руслан и Людмила", детское представление "Ну, погоди!".
Кино
Новогоднюю ночь можно встретить не дома за столом, а в кинотеатре "Октябрь" в декорациях старинного цирка, где 31 декабря сразу после обращения президента пройдет премьера фильма "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли. "Величайший шоумен" — байопик о Финеасе Тейлоре Барнуме, человеке, создавшем завораживающее представление-сенсацию, которое стояло у истоков мирового шоу-бизнеса. В программе вечера не только фильм, но и праздничный фуршет, сюрприз от Хью Джекмана, танцы до утра и розыгрыши призов.
1.8%Да, на курорте, где потеплее
1.8%На горнолыжных склонах
2.3%Отправлюсь в путешествие за границу
4.3%Да, поезжу по стране
1.4%Совмещу что-то из вышеперечисленного
0 %Никуда не поеду
3.2%Еще не решил(а)
14.8%Я работаю / учусь в эти дни
Дебютный фильм австралийца Мэтта Драммонда "Мой любимый динозавр" предназначен для семейного просмотра. По сюжету подросток находит странное существо и прячет у себя дома. Новый друг вскоре начинает стремительно расти и создавать хаос везде, где бы он ни появился. Взрослым это очень не нравится, но на защиту динозавра выходит команда местных подростков.
Еще одна лента, которую можно посмотреть всей семьей — продолжение российской кассовой франшизы про приключение трех богатырей. Действие мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта" начинается в новогоднюю ночь, когда богатыри встречают странное существо по имени Дурило, которое оказывается тринадцатым месяцем в году. Он никому особенно не нужен и потому пытается осуществить свое заветное желание — стать самым главным месяцем в году. Но на пути к мечте встают не только три богатыря, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз, и даже сама принцесса Нефертити.
Фильм француженки-дебютантки Леонор Серрай "Молодая женщина" получил в этом году "Золотую камеру" на Каннском фестивале. Главная героиня Паула в исполнении Летиции Дош возвращается в ненавидимый всем сердцем Париж после разрыва со своим молодым человеком. Она пытается сбежать от проблем, но они нарастают, как снежный ком…
Спектакли и шоу
%Да, обязательно
9.1%Нет, хотя обычно отмечаю
13.2%Нет, я его не праздную
5.9%До сих пор не решил(а)
Еще одно ледовое шоу "Щелкунчик" поставил Илья Авербух. В образе Щелкунчика предстанет олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин, девочку Машу сыграет его партнерша по танцам на льду Татьяна Тотьмянина. В роли Мышиного короля — олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Шоу пройдет в ВТБ Ледовый дворец.
Необычный формат великой оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке Александра Легчакова можно увидеть в усадьбе Гончарова-Филипповых. Опера создана в иммерсивном формате, где зрители — участники всего происходящего. В новой постановке музыка в исполнении живого оркестра, хора и солистов искусно переплетена с драматической игрой актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и современной хореографией Олега Глушкова — в каждом спектакле задействовано более 70 исполнителей. В одном из составов роль Германа исполняет популярный певец Петр Налич.
Новогодний цирковой спектакль "Заколдованный принц" по мотивам новогодней сказки Гофмана "Щелкунчик" можно увидеть в Вегас Сити Холле. Разные жанры цирковых искусств представляют лучшие артисты в своих направлениях — призеры международных фестивалей. Театр, цирк и музыка слились воедино, дополнены яркими костюмами, видеопроекциями и красочными декорациями.
Премьерные спектакли "Теремок", рассчитанные на самую маленькую аудиторию от двух лет, пройдут в Мытищинском театре драмы и комедии "ФЭСТ". "У спектаклей для двухлетних детей есть целый ряд особенностей. В таком спектакле нельзя использовать затемнение сцены и зрительного зала, не следует включать слишком громкую музыку, в сюжете не должно быть полутонов, а сказочные злодеи должны быть смешными, комедийными персонажами, чтобы не вызывать чувство страха", — говорит режиссер-постановщик проекта "Спектакли для самых маленьких", заслуженный артист России Дмитрий Полянский.
Выставки
В ГМИИ имени А. С. Пушкина продолжает работу выставка "Передвижники и импрессионисты", на которой представлены 80 работ из коллекций крупнейших музеев России — ГМИИ, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и других.
Так же в ГМИИ можно увидеть выставку графических работ крупнейших представителей австрийского искусства начала XX века Густава Климта (1862–1918) и Эгона Шиле (1890–1918). На первой в России масштабной выставке произведений Климта и Шиле экспонируются около 100 листов из собрания музея Альбертина (Вена).
Концерты
На елку для взрослых 2 января в клуб Red приглашает народный рэпер Noize MC (Иван Алексеев), который исполнит свои известные хиты.
В Кремлевском дворце 4 января состоится концерт "Брызги шампанского", в котором прозвучат популярные мелодии из оперетт и мюзиклов Штрауса, Легара, Кальмана, Оффенбаха, Дунаевского и Бернстайна и др. Их исполнят лауреаты международных конкурсов в сопровождении камерного оркестра "Времена года" под управлением Владислава Булахова.
Популярная группа "Градусы" выступит 5 января в концертном зале Pre-party Hall на вечеринке Snow Party. Музыканты исполнят всенародные хиты "Режиссёр", "Голая", "Здорово, великолепно", а так же новый трек "Выходи за меня", созданный совместно с рэпером Кравцем (Павел Кравцов).