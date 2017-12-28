Мастер-классы по робототехнике ждут детей на научной новогодней елке в РАН

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мастер-классы по робототехнике организованы для детей, которые придут на новогоднюю научную елку Wow! How? в главном здании Российской академии наук в Москве в дни новогодних каникул, ребят ждет специальная робостанция.

Как сообщили организаторы Wow! How?, робостанция — это не только развлекательный проект, но и место, где дети могут получить разнообразные знания. Так, например, есть группы по робототехнике для детей разных лет, регулярно проводятся мастер-классы по созданию изобретений своими руками. Сами занятия могут быть разными – как одноразовыми, так и в рамках специального курса мастер-классов, все зависит от пожеланий родителей и детей.

Также действует проект "Гараж Кулибин Про", дающий возможность погрузиться в инженерную профессию, научиться проявлять смекалку и полученный ранее опыт, чтобы решить поставленную задачу, а затем уже объяснить технологу, как и почему будет создаваться промышленный продукт. На занятиях ребенок под присмотром педагога учится собирать модели роботов, изучает способы прикладного применения начальных физических законов, собирает простые механизмы, открывает для себя мир датчиков, переключателей, светодиодов, трехмерной печати. На базе полученных знаний ребенок может предложить и своё решение, создавая таким образом собственное изобретение.

Цель новогодней елки Wow! How? – помочь зародить интерес к науке у детей путем их активного участия в исследованиях. В мероприятиях участвуют молодые ученые, выпускники и аспиранты факультетов физики, химии, биологии и других отделений ведущих вузов страны.

На время праздника на сцене создано "НИИ Новогодних чудес", в котором развернута огромная лаборатория, а опыты в ней проводят настоящие ученые и Дед Мороз.

Гостей елки ждут масштабные декорации и завораживающие эксперименты, среди которых опыты с сотнями литров жидкого азота, фонари изо льда, гигантские пушки и шарометы, танцы молний и многое другое. В фойе перед началом шоу гости смогут попробовать себя в роли физиков, химиков, геологов и даже архитекторов будущего — пространство трех этажей здания Академии наук отведено под мастер-классы, интерактивные зоны и мини-шоу.