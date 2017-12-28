Онищенко посоветовал отказаться от салата "Оливье" на новогоднем столе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Во время новогодних праздников в России лучше отказаться от традиционных салатов "Оливье" и "Селедка под шубой", заменив их свежими растительными продуктами, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Все натуральное должно быть. Прошло то время, когда мы салат "Оливье" ели и "Селедку под шубой". Переходите на естественные продукты… растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже", — сказал Онищенко.

По его словам, также стоит принять во внимание, что православные до 7 января, когда празднуется Рождество, должны соблюдать пост, который подразумевает употребление только растительной пищи, без жирного майонеза.

Онищенко также отметил, что стоит воздержаться и от употребления крепкого алкоголя.

"Есть очень ограниченно, скромную пищу, не объедаться. Постараться воздержаться вообще от возлияний, я уж не говорю о том, чтобы кто-то пил крепкие напитки, ну, может быть, бокал шампанского разрешить – под бой курантов поздравить своих близких", — добавил депутат.