Курорты Кубани подготовили альтернативу "диванному отдыху"

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Курорты Кубани на период новогодних каникул подготовили разнообразные маршруты, которые могут стать интересной альтернативой "диванному отдыху", рассказал РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Впереди 10 дней новогодних каникул. Это достаточный срок, за который можно успеть и отдохнуть и набраться сил. Наши курортные территории подготовили жителям и гостям Кубани замечательную альтернативу диванному отдыху у телевизора – массу маршрутов", – сказал глава Кубани.

По словам Кондратьева, туристы в Краснодарском крае смогут не только покататься на горнолыжных склонах Красной Поляны.

"Уверяю, помимо популярных курортов Сочи не менее интересно можно провести время в горах Апшеронского района, посетив знаменитое плато Лагонаки, Азишские, пещеры, каньоны. В районе сосредоточено почти 170 памятников археологии, архитектуры и более 30 водопадов. Ко всем этим объектам будут организованы поездки", – рассказал губернатор.

Он рассказал, что, например, Мостовской район приготовил более десяти туристических маршрутов, среди которых водопады ручья Капустина, гора Большой Тхач, экскурсии с посещением термальных источников и конные прогулки.

Для любителей познавательного отдыха регион предоставит возможность осмотреть археологические памятники Лабинского района — например, городище Куньша – самое большое на Северном Кавказе. Карстовое озеро Круглое в районе села Горное, окруженное пещерами и природными арками, родники со слабоминеральной водой также доступны для посещения в зимнее время.

"Я рад, что приморские территории сумели развенчать миф о том, что отдых в межсезонье скучен и однообразен. В большинстве городов края можно не только поправить здоровье в санаториях и пансионатах с лечением, но и опробовать бассейны с морской водой, а при хорошей погоде — выйти на яхте в море, порыбачить", – добавил глава региона.

По его словам, в период новогодних праздников в Анапе будут работать почти 20 объектов турпоказа, среди них заповедники "Большой Утриш" и "Горгиппия", Утришский дельфинарий. Губернатор рассказал, что другой известный курорт Кубани – Геленджик – также предоставит разнообразные экскурсионные маршруты: музей хлеба и вина, музей космонавтики, культурный центр "Старый Парк" и Кастальскую купель, Пшадские водопады и дольмены.

"В нашем крае очень много красивых мест, после посещения которых впечатлений хватит до следующего года", – заключил Кондратьев.