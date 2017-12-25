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Курорты Кубани подготовили альтернативу "диванному отдыху"

13:4925.12.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГорнолыжный курорт в Красной Поляне. Архивное фотоГорнолыжный курорт в Красной Поляне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Курорты Кубани на период новогодних каникул подготовили разнообразные маршруты, которые могут стать интересной альтернативой "диванному отдыху", рассказал РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Новогодние игрушки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Впереди 10 дней новогодних каникул. Это достаточный срок, за который можно успеть и отдохнуть и набраться сил. Наши курортные территории подготовили жителям и гостям Кубани замечательную альтернативу диванному отдыху у телевизора – массу маршрутов", – сказал глава Кубани.

По словам Кондратьева, туристы в Краснодарском крае смогут не только покататься на горнолыжных склонах Красной Поляны.

"Уверяю, помимо популярных курортов Сочи не менее интересно можно провести время в горах Апшеронского района, посетив знаменитое плато Лагонаки, Азишские, пещеры, каньоны. В районе сосредоточено почти 170 памятников археологии, архитектуры и более 30 водопадов. Ко всем этим объектам будут организованы поездки", – рассказал губернатор.

Он рассказал, что, например, Мостовской район приготовил более десяти туристических маршрутов, среди которых водопады ручья Капустина, гора Большой Тхач, экскурсии с посещением термальных источников и конные прогулки.

Для любителей познавательного отдыха регион предоставит возможность осмотреть археологические памятники Лабинского района — например, городище Куньша – самое большое на Северном Кавказе. Карстовое озеро Круглое в районе села Горное, окруженное пещерами и природными арками, родники со слабоминеральной водой также доступны для посещения в зимнее время.

"Я рад, что приморские территории сумели развенчать миф о том, что отдых в межсезонье скучен и однообразен. В большинстве городов края можно не только поправить здоровье в санаториях и пансионатах с лечением, но и опробовать бассейны с морской водой, а при хорошей погоде — выйти на яхте в море, порыбачить", – добавил глава региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
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По его словам, в период новогодних праздников в Анапе будут работать почти 20 объектов турпоказа, среди них заповедники "Большой Утриш" и "Горгиппия", Утришский дельфинарий. Губернатор рассказал, что другой известный курорт Кубани – Геленджик – также предоставит разнообразные экскурсионные маршруты: музей хлеба и вина, музей космонавтики, культурный центр "Старый Парк" и Кастальскую купель, Пшадские водопады и дольмены.

"В нашем крае очень много красивых мест, после посещения которых впечатлений хватит до следующего года", – заключил Кондратьев.

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