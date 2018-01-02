Девушки в костюмах Снегурочек и помощниц Санта-Клауса в разных уголках мира — в фотоленте Ria.ru.
Снегурочки со всего света
12:1502.01.2018
(обновлено: 13:47 02.01.2018)
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© AP Photo / Ron JenkinsДевушки из группы поддержки "Даллас Ковбойз" в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против "Сиэтл Сихокс".
© AP Photo / Ron Jenkins
Девушки из группы поддержки "Даллас Ковбойз" в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против "Сиэтл Сихокс".
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре.
Участники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве.
Участницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДевушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе.
Девушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе.
© REUTERS / Vasily FedosenkoУчастники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске.
Участники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСнегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве.
Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники карнавала, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
Участники карнавала, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
© AFP 2017 / Martin BernettiЧилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго.
Чилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСобаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.
Собаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.
© AFP 2017 / Vyacheslav OseledkoДевушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия.
Девушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВенгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
Венгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году.
Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве.
Участники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве.
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