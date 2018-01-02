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Новый год 2018
Новый год 2018

Снегурочки со всего света

12:1502.01.2018
(обновлено: 13:47 02.01.2018)
041512
Девушки из группы поддержки Даллас Ковбойз в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против Сиэтл Сихокс
Участники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре
Дайверы в костюмах Санта-Клаусов в океанариуме COEX в Сеуле, Южная Корея
Участницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве
Девушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе
Участники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан
Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве
Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
Чилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго
Собаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке Золотой ошейник — 2016 в Москве
Девушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия
Венгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке
Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году
Участники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве
© AP Photo / Ron JenkinsДевушки из группы поддержки "Даллас Ковбойз" в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против "Сиэтл Сихокс".Девушки из группы поддержки Даллас Ковбойз в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против Сиэтл Сихокс
© AP Photo / Ron Jenkins
Девушки из группы поддержки "Даллас Ковбойз" в рождественских костюмах время футбольного матча NFL против "Сиэтл Сихокс".
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУчастники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре.Участники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Участники праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре.
© AFP 2017 / Jung Yeon-JeДайверы в костюмах Санта-Клаусов в океанариуме COEX в Сеуле, Южная Корея.Дайверы в костюмах Санта-Клаусов в океанариуме COEX в Сеуле, Южная Корея
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Дайверы в костюмах Санта-Клаусов в океанариуме COEX в Сеуле, Южная Корея.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве.Участницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы парада Снегурочек на Тверском бульваре в Москве.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДевушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе.Девушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Девушки в костюмах Санта-Клаусов фотографируются во время благотворительного забега Tokyo Santa Run в Чибе.
© REUTERS / Vasily FedosenkoУчастники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске.Участники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Участники новогоднего парада в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов в Минске.
© AFP 2017 / Patrick BazДевушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан.Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан
© AFP 2017 / Patrick Baz
Девушки на водных лыжах в костюмах Санта-Клаусов в заливе Джуния, Ливан.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСнегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве.Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Снегурочка в салоне новогоднего трамвая, украшенном яркими светодиодными огнями, в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкУчастники карнавала, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Участники карнавала, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
© AFP 2017 / Martin BernettiЧилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго.Чилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго
© AFP 2017 / Martin Bernetti
Чилийские модели в рождественских нарядах на центральном рынке в Сантьяго.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСобаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.Собаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке Золотой ошейник — 2016 в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Собаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.
© AFP 2017 / Vyacheslav OseledkoДевушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия.Девушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия
© AFP 2017 / Vyacheslav Oseledko
Девушки в костюмах Снегурочек во время новогоднего парада в Бишкеке, Киргизия.
© AFP 2017 / Timothy A. ClaryВенгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке.Венгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Венгерская модель Барбара Палвин во время показа Victoria`s Secret в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году.Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка в вагоне тематического поезда, посвященного Новому году.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкУчастники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве.Участники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве.
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Девушки в костюмах Снегурочек и помощниц Санта-Клауса в разных уголках мира — в фотоленте Ria.ru.

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