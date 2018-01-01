МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более ста лет Нобелевский фонд вручает выдающимся писателям своего времени престижную награду: в этом году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Долгожданные новогодние праздники станут отличным поводом провести день-другой за чтением его романов и произведений других живых классиков, на которые прежде никак не находилось времени.

Исигуро: романы великой эмоциональной силы

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Манро: мастер короткого рассказа

Кадзуо Исигуро провел в родном городе Нагасаки лишь первые пять лет жизни – в 1960-м году его отцу, известному океанографу, предложили работу в Национальном институте океанографии в Британии. В юности Исигуро мечтал стать музыкантом, но, к счастью для миллионов читателей, судьба уготовила ему карьеру писателя: свои первые рассказы он опубликовал в 1981 году, а год спустя свет увидел его дебютный роман "Там, где в дымке холмы". Критики отмечали эмоциональную глубину героев при их внешней сдержанности и созерцательный стиль повествования молодого автора. Настоящую известность Исигуро принес "Художник зыбкого мира" — рассказ о художнике, который на склоне лет вспоминает довоенную Японию, восхитил критиков и читателей убедительным изображением старости мира и человека. В числе других известных произведений писателя — романы "Остаток дня", удостоенный Букеровской премии, "Не отпускай меня", признанный лучшим романом 2005 года по версии Time, и полусказочный "Погребенный великан". Нобелевский комитет вручил писателю премию за то, что в своих "романах великой эмоциональной силы" он сумел "открыть пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Памук: поиск души родного города

Путь канадской писательницы Элис Манро к вершинам писательского мастерства был более очевидным: в университете она изучала журналистику и английский язык, опубликовав первый рассказ в возрасте девятнадцати лет. Дебютный сборник "Танец счастливых теней" вышел в 1968 году, покорив всех критиков, которые наградили писательницу титулом "канадского Чехова". Интеллигентная манера повествования Манро, которая рассказывает о горестях и радостях простых людей, снискала любовь читателей. За первой книгой последовали "Жизни девочек и женщин", "Спутники Юпитера", "Слишком много счастья" и многие другие — за долгую творческую жизнь Манро выпустила более 15 сборников, которые только закрепляли ее статус классика англоязычной прозы. В 2012 году писательница объявила о том, что завершает свою карьеру, а год спустя ее наградили Нобелевской премией по литературе с формулировкой "Мастеру современного рассказа". Благодаря высокой награде познакомиться с творчеством автора смогли и русскоязычные читатели: именно после награждения на полках книжных магазинов начали появляться переводы ее произведений.

Кутзее: создатель удивительных ситуаций

Турецкий писатель Орхан Памук в юности по настоянию родителей начал изучать архитектуру в техническом университете; спустя три года он решил кардинально изменить жизнь и стать профессиональным писателем. Первые книги Памука не особенно интересовали издателей, но молодой автор все же сумел добиться признания: его дебютное произведение "Тьма и свет" отметили в писательской среде. За ним последовала масштабная семейная хроника "Джевдет-бей и его сыновья", романы "Дом тишины", "Черная книга", "Меня зовут Красный". К 1990-м годам Памук занял активную политическую позицию, за что подвергся настоящим гонениям со стороны турецких властей и был вынужден переехать в США. Важное место в его романах занимает конфликт между Востоком и Западом, исламом и христианством, традициями и современностью, а основным местом действия всегда оказывается родной Стамбул. Именно за поиск "меланхоличной души родного города" и обретение новых символов для столкновения и переплетения культур в 2006 году ему вручили Нобелевскую премию.

Джон Максвелл Кутзее родился в ЮАР, неподалеку от Кейптауна. В его жизни литература всегда тесно переплеталась с компьютерными технологиями: в университете он изучал лингвистику и математику, успел поработать программистом, а позднее защитил докторскую диссертацию, посвященную теме компьютерного стилистического анализа ранних работ писателя-модерниста Сэмюэля Беккета. Первым успехом в литературной карьере Кутзее стала публикация романа "В ожидании варваров", полуфантастического произведения, в котором автор обращается к теме противостояние угнетателей и угнетенных. В следующей книге под названием "Жизнь и времена Михаэля К." писатель рассказал о судьбе человека, стремящегося вернуться к истокам, но постоянно встречающего сопротивление машины власти — и получил признание международного жюри престижной Букеровской премии. Спустя почти двадцать лет Кутзее, первый и единственный в истории награды, вновь стал ее лауреатом, на этот раз за книгу "Бесчестье". На протяжении долгих лет своей плодотворной карьеры Кутзее сторонится публичности: редко дает интервью, не является на торжественные церемонии. В 2003 году Нобелевский комитет отметил его заслуги с формулировкой "За создание бесчисленного количества обличий удивительных ситуаций с участием посторонних".