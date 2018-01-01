Новый год на ТВ: советская классика и розыгрыш 2 миллиардов

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россиян, которые будут проводить новогодние каникулы у телеэкранов, ждут шедевры советского и мирового кинематографа, битвы экстрасенсов, любимые комедийные шоу и познавательные телепередачи, а также юбилейные концерты российских артистов эстрады.
Первый канал порадует телезрителей советской киноклассикой: 1 января в 10:15 начнется двухсерийная комедия Эльдара Рязанова "Служебный роман", в 15.30 — фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" появится в эфире Первого канала 1 января в 17:10. Сказочный фильм Александра Роу "Морозко" по мотивам одноименной сказки запланирован к показу 2 января в 10:15.
Ценителям американского кинематографа придется по душе рождественская комедия "Один дома" (12:15) и "Один дома — 2" (14.10). Вечером 2 января, в 21:20, Первый канал покажет "Аватар" Джеймса Кэмерона, самый кассовый фильм мира за всю историю, собравший в прокате 2,8 миллиарда долларов и многократно выдвигавшийся на разные кинопремии, в том числе на "Оскар", в девяти номинациях.
Кроме того, 1 января в 13.10 к показу запланирован главный новогодний концерт, в котором примут участие Валерия и Юрий Антонов, Варвара и "Бурановские бабушки", "Иванушки Int." и "Фабрика", Олег Газманов и Александр Буйнов, Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash, "А-Студио" и Александр Панайотов, Светлана Лобода и Вахтанг, Владимир Пресняков и Александр Иванов, Александр Ревва, Глюкоза и Нюша, Ани Лорак и МОТ, Елена Ваенга и Roberto Kel Torres, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин, "Ума Турман" и Лариса Долина, Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук, Диана Арбенина, Сергей Лазарев и многие другие. Большинство звезд специально объединятся в дуэты и трио, чтобы хиты в их исполнении зазвучали по-новому. Ведущие праздника — Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Дмитрий Хрусталев и Яна Кошкина.
Новогодний выпуск программы "Кто хочет стать миллионером?" покажут 2 января в 18.15, в новогоднем выпуске программы примут участие Лариса Гузеева, Леонид Ярмольник, Максим Леонидов, Зара, Полина Сибагатуллина и Антон Лирник.
Также в честь Нового года Первый канал дарит своим зрителям праздничные выпуски программы "Угадай мелодию": они будут в эфире с 3 по 6 января в 16.45. В музыкальных битвах примут участие Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Барановская, Елена Ваенга, Валерий Меладзе, Яна Кошкина, Анастасия Спиридонова, Александр Розенбаум, Жасмин, Игорь Николаев и многие другие.
Концерт, посвященный 75-летию певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева можно будет посмотреть 3 января в 12.15. В музыкальной программе примут участие звезды эстрадной и оперной сцены: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, Валерия, Константин Меладзе, Тамара Гвердцители, Александр Панайотов, "A-Studio", Ольга Кормухина, Сергей Волчков, Алексей Воробьев, Методие Бужор и другие.
Документальный фильм "Рождество в России. Традиции праздника" можно будет посмотреть 6 января в 10.55, а в Рождество, 7 января, в 16.55 Первый канал покажет документальный фильм "Николай Чудотворец".
Музыкальные концерты И "Последний богатырь"
Телевизионная премьера сказочного блокбастера "Последний Богатырь" состоится в новогодние праздники на телеканале "Россия". Фильм будет показан 1 января в 20:30 по московскому времени. Блокбастер производства Компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и на сегодняшний день стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 миллиарда рублей.
Первого января в 14:20 и 2 января в 12:50 на "России" — праздничный концерт "Песня года". На сцене "Олимпийского" соберутся лучшие исполнители 2017 года, которые напомнят россиянам о самых ярких и счастливых минутах уходящего года. Со своими главными и любимыми публикой хитами выступят самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, София Ротару, Лайма Вайкуле, Валерия, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Николай Басков и многие другие.
Первого января в 18:05 и 3 января в 13:35 — в эфире телеканала "Россия" — юмористическая программа "Юмор года". В этот же день в 00:45 телезрители увидят юбилейный концерт Ирины Аллегровой. Четвертого января в 13:35 канал "Россия" покажет одно из главных музыкальных событий ушедшего года — гала-концерт "Новая волна-2017". Участники концерта: Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Игорь Крутой, "А-Студио", Николай Басков, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители и прочие знаменитые артисты.
Ногодние миллиарды
В первый день 2018 года в эфире НТВ состоится беспрецедентный для России розыгрыш от государственных лотерей, где победителем сможет стать каждый участник. Будет разыграно более 2 миллиардов рублей.
Джек-пот будет разыгран на 15-м ходу или распределен между всеми победителями тиража. Игра будет идти до 88-го хода. Каждый второй билет окажется выигрышным.
В ходе прошлогоднего новогоднего тиража в эфире НТВ было разыграно более 1,3 миллиарда рублей. Обладателями денежных призов стали более 7 000 000 наших соотечественников. "Ожидается, что данный показатель серьезно увеличится во время грядущего тиража "Русского лото", а количество победителей превысит 15 000 000 участников", — отметили в пресс-службе канала.
Новогодний тираж "Русского лото" состоится 1 января 2018 года в 20:00 в прямом эфире НТВ.
Мистика,юмор и русские мультфильмы
С 1 по 8 января зрителей ТНТ ждут любимые выпуски шоу "Битва экстрасенсов", Comedy Club, "Однажды в России", а также сериалы "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Универ". Так, 1 и 2 января канал покажет 17-й сезон "Битвы экстрасенсов", а 3 и 4 января — 18-й сезон самого мистического шоу ТНТ. Пятого января целый день на канале будет идти первый сезон сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". По сюжету, пятеро молодых людей прыгают в старую "Волгу" и отправляются на поиски вора, укравшего из квартиры родителей главного героя 8 миллионов рублей. Грабитель — обычный московский айтишник — вместо того, чтобы "залечь на дно", тут же записывает видеоотчет, в котором сообщает, что финальная точка его путешествия — Чернобыльская АЭС и город Припять.
Седьмого января канал покажет шоу "Однажды в России": к самым ярким скетчам 2017 года добавятся новогодние выпуски, которые выходили на ТНТ в последние четыре года. В последний день новогодних каникул, 8 января, телезрители смогут еще раз окунуться в праздничную, беззаботную атмосферу 31 декабря 2017 года: начиная с 16.00 в эфире ТНТ — праздничные новогодние выпуски шоу "Где логика?", Comedy Woman, "Импровизация", "Студия СОЮЗ" и музыкальная битва в Comedy Club Караоке Star 2018.
На ТНТ4 с 1 по 4 января пройдет марафон Comedy Club Classic, с 5 по 7 января канал покажет сериал "Универ". Восьмого января в эфире ТНТ4 — Comedy Woman Classic. Кроме того, с 6 по 14 января в 23:00 будет показан первый сезон комедийного шоу "Деньги или позор". Его ведущий дядя Витя проверит, умеют ли звезды смеяться над собой, и расскажет самые забавные, а главное, правдивые факты из их жизни.
Поклонников документальных проектов РЕН ТВ ждет сразу три подарка: 4 января с десяти утра и до полуночи телеканал покажет вторую часть "Русских булок с Игорем Прокопенко", 6 января зрители увидят "День загадок человечества с Олегом Шишкиным", а 8 января РЕН ТВ покажет "День засекреченных списков".
Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа.
"РЕН ТВ запускает новую кинолинейку под названием "Четкое кино". В рамках "Четкого кино" телеканал покажет фильмы "Брат", "Брат-2", "Сестры", оба "Бумера", фильм и сериал "ДМБ", всю серию "Особенности национальной…" и комедию "Реальный папа", — отметили в пресс-службе телеканала.
Марафон познавательных программ
Телеканал "ТВ Центр" в новогодние каникулы порадует своих зрителей документальными фильмами и познавательными и развлекательными передачами. Первого января известные артисты — гости новогоднего выпуска программы "Приют комедиантов" (21:25) — посоревнуются в остроумии и вспомнят свои новогодние приключения. Во вторник, 2 января, в 10:55 все желающие смогут посмотреть документальный фильм "Советские секс-символы: короткий век". В среду, 3 января, в 11:00 из телепередачи "Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!" зрители узнают малоизвестные факты из биографии артиста. О своих первых работах, главных кинематографических тайнах, а также о том, какой его фильм заклеймили позором, режиссер Владимир Меньшов расскажет Татьяне Устиновой в среду, 3 января, в 13:35 в программе "Мой герой".
В четверг, 4 января, в 10:35 зрители телеканала "ТВ Центр" увидят премьеру документального фильма "Трудно быть Алибасовым". Как легко догадаться, речь в нем пойдет о творческом пути одного из самых ярких музыкантов и продюсеров современной России.
В пятницу, 5 января, в 10:10 зрителей ждет премьера документального фильма "Ласковый май". Лекарство для страны". Зрителям расскажут историю возникновения и распада одной из самых известных поп-групп СССР.
Из документального фильма "Георгий Данелия. Великий обманщик", который выйдет в пятницу, 5 января, в 23:30 россияне узнают, почему Данелия не хотел снимать Сергея Бондарчука, на что шел ради Вахтанга Кикабидзе, как "осаждал" Любовь Соколову и многое другое. В субботу, 6 января, состоится гала-концерт "Все звезды Дорожного радио" с участием Валерия Меладзе, Николая Баскова, Лолиты, Игоря Николаева, Валерии, Наташи Королевой и многих других.
В воскресенье, 7 января, канал покажет документальный фильм "Земная жизнь Иисуса Христа". В 10:50 в праздничном эфире поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством.