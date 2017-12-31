В Москве отделения ЗАГС поменяют режим работы в новогодние праздники

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Отделения ЗАГС в Москве поменяют режим работы в период новогодних праздников, сообщила в четверг РИА Новости начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева.

Нерабочими днями станут 1 и 7 января. Со 2 по 4 января в отделах ЗАГС будут регистрировать только смерть, а 5, 6 и 8 января можно обратиться для регистрации рождения и смерти.

"Во все эти дни (когда отделения будут открыты), за исключением 6 января, отделы ЗАГС будут работать по обычному графику: с 9.00 до 18.00 с перерывом с 14.00 до 15.00. Шестого января – предпраздничный укороченный день, поэтому отделы ЗАГС закрываются на час раньше – в 17.00", — сказала Муравьева.

В полном объеме отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания города начнут работать 9 января.