Санта-Клаус завершил очередное кругосветное путешествие

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Санта-Клаус завершил свое кругосветное путешествие, обрадовав подарками более 7 миллиардов детей и взрослых во всем мире, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

В этом году Санта по традиции начал свой маршрут с России, посетив Чукотский автономный округ и Камчатский край. Другими крупными российскими городами, которые посетил Санта, стали Волгоград, Челябинск, Пермь и Новосибирск. Главный рождественский герой не обделил вниманием также Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщается, в этом году Санта доставил более 7 миллиардов подарков жителям нашей планеты – всего 7 281 439 471 подарок.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.