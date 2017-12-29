Критики назвали самые недооцененные фильмы года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты журнала Variety назвали самые недооцененные фильмы 2017 года, которые не стали лидерами проката, несмотря на высокие оценки кинокритиков.
Незамеченным остался и "Затерянный город Z" с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер о загадочной экспедиции в джунгли Амазонки. Замыкает тройку "Битва полов" с историей соперничества между чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг, которую сыграла Эмма Стоун.
Всего список насчитывает 13 картин, в числе которых оказались фильмы "Сильнее", "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "120 ударов в минуту", "История призрака", "Персональный покупатель", "Хорошее время", "Их звездный час" и "На пределе".